孕婦分娩胎位不正！助產士暴力接生硬拉 慘害「男嬰斷頭」變2截

國際中心／綜合報導

本月25日，印度北方邦，發生一起驚悚事件，一名產婦在家中即將臨盆，丈夫見狀，立即通知社區衛生員Rupawati，但衛生人員卻沒通知救護車，反而找來助產士，2人一起幫孕婦接生。未料生產過程中，因產婦胎位不正，胎兒頭部難以出來，2人竟強行拉扯，活生生將新生兒整個「扯斷」，衛生員與助產士見狀竟落荒而逃，目前當地警方在追捕2人下落。

印度北方發生驚悚事件，男嬰遭拉扯「斷頭」。（示意圖／pixabay）

根據當地媒體報導，25日上午，身懷六甲的孕婦Rajkumari出現陣痛，丈夫隨即通知社區衛生人員Rupawati，但她並未通知救護車，卻找來助產士Jamila，2人一起幫忙孕婦生產，即便孕婦過程中出現併發症狀，2人仍堅持要在家生產。

廣告 廣告

之後因胎位不正，男嬰的腳部先出來，2人竟強行硬拉扯，活生生將男嬰「扯斷」變2截，僅剩下頭部在產道內。2女發現闖下大禍，直接丟下產婦落荒而逃，最後產婦狀況危急，被緊急送到醫院搶救，當地警方正持續追捕2人。

三立即即新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

更多三立新聞網報導

基隆多元計程車深夜失控！疑雨天打水漂暴衝、撞毀3警車「屁股全爛」

破2萬網友感動讚爆！肉身「護身障阿伯」過馬路 高雄最暖國中弟獲表揚

板橋社區驚魂！詭異男「身上藏刀」溜進停車場 眼尖警：口袋裡是什麼？

剴剴案驚悚內幕！惡保母姊妹「互傳虐照、恐怖對話」曝光：沒人可以救你

