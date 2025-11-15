孕婦劇痛急產 彰警鳴笛開道5分鐘到達醫院

大埔派出所警員林昌達、黃崇恩在前方開道引導，協助黃姓民眾快速通過市區內車流，順利抵達彰基醫院。（記者方一成攝）

彰化分局大埔派出所警員林昌達、黃崇恩於十一月十四日晚上九點三十分在執行巡邏勤務時，行經彰化市中山路一段四0六號前，突有一位黃姓男子前來敲窗求助，表示他太太即將臨盆，在車上感到劇烈腹痛，請求警方能協助在前方開道趕往醫院。

員警了解情況後，立即啟動警示燈與警報器，在前方開道引導，協助黃姓民眾快速通過市區內車流，順利抵達彰基醫院，交由醫護人員接手處理。黃姓民眾對警方即時協助深表感謝。

彰化分局今（十五）日表示，警方在緊急情況下本著為民服務精神可提供開道協助，但民眾仍需注意行車安全；另因警車無救護設備，倘遇緊急醫療需求，仍應優先撥打一一九，由救護人員提供專業處置。