孕婦吃普拿疼會讓孩子自閉？2025研究：不會增加風險

近年流傳孕婦服用普拿疼可能導致胎兒自閉症、過動症的說法，讓許多孕婦發燒時不敢用藥。2025年一項研究推翻此說法，證實孕期依照指示使用止痛退燒藥，並不會增加孩子罹患自閉症、注意力不足過動症及智能障礙的風險。

近年流傳孕婦服用普拿疼可能導致胎兒自閉症、過動症的說法，讓許多孕婦發燒時不敢用藥。（示意圖／123RF）

重症醫師黃軒在臉書專頁中指出，門診常見發燒孕婦要求或自行在孕期不吃發燒止痛藥，反而傷害了自己身體也傷了胎兒。他表示，這項2025年研究證實，孕期依照指示使用止痛退燒藥（普拿疼），並不會增加孩子自閉症、注意力不足過動症、智能障礙等臨床風險。

黃軒說明，早期研究常犯的錯誤，在於沒分清楚「藥物」與「為什麼吃藥」的差異，忽略母親本身的發燒、慢性疼痛、感染、發炎、遺傳背景等因素。他強調，真正可能影響胎兒大腦的，往往是「未治療的發燒與疾病」，不是藥物本身。

Acetaminophen是孕期第一線止痛、退燒藥物，適當治療發燒與疼痛，對母嬰都是保護。（圖／123RF）

黃軒引述美國婦產科醫學會（ACOG）國際指引指出，Acetaminophen是孕期第一線止痛、退燒藥物，適當治療發燒與疼痛，對母嬰都是保護。他提醒，高燒未退、嚴重疼痛導致壓力荷爾蒙上升、感染未處理等情況，風險早就被證實。

黃軒表示，對孕婦最殘忍的，往往是錯誤恐嚇，讓孕婦不敢治療發燒、疼痛和感染，這些才是胎兒發育的風險。

