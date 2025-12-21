孕婦喝手搖飲「這5款」最營養又暖身！醫認證 紅茶拿鐵上榜

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

冬季開始吃吃喝喝補身體，身為台灣人每天都離不開手搖飲，孕媽咪們擔心孕期血糖過高、不能喝這喝那，對此，新竹國泰醫院婦產科張瑜芹主治醫師就來告訴孕媽咪們去飲料店怎麼選，不用擔心有負擔，還可以一邊吃火鍋一邊配飲料。

推薦1：無糖紅茶拿鐵（溫熱、少冰）

這是孕婦冬季手搖飲的首選！紅茶經過完全發酵，咖啡因含量低（每杯約30-40mg），但富含茶黃素、茶紅素等強效抗氧化物質，能保護細胞、提升免疫力！搭配鮮奶後，鮮奶的乳糖能緩和紅茶的單寧酸，減少對胃的刺激。而且鮮奶富含色胺酸，能幫助穩定情緒、改善睡眠品質。

點餐建議：「溫熱紅茶鮮奶，無糖，不要奶精！」如果覺得完全無糖太苦，可以請店家加1/4糖或少量蜂蜜，也可以加入「寒天」增加口感和飽足感。

推薦2：無糖檸檬烏龍茶（去冰、溫熱）

烏龍茶是半發酵茶，咖啡因含量適中（每杯約20-30mg），但多酚含量極高，抗氧化能力強。搭配新鮮檸檬後，維生素C含量大增，不僅能增強免疫力、促進鐵質吸收，檸檬的酸味還能緩解孕吐、改善食慾不振，而且烏龍茶有助於調節血脂、穩定血糖，非常適合需要控制體重的孕婦！

推薦3：桂圓紅棗黑豆茶或焙茶（溫熱）

黑豆茶完全無咖啡因，富含花青素、異黃酮、膳食纖維，不僅能抗氧化、調節荷爾蒙，還能預防孕期水腫、改善便秘；焙茶則是烘焙過的綠茶，咖啡因含量極低（每杯不到10mg），但保留了茶葉的營養成分，香氣濃郁、口感溫潤，非常適合冬天飲用！

推薦4：無糖薑茶或薑汁奶茶（鮮奶、溫熱）

薑是孕婦的超級食物！薑含有薑辣素、薑烯酚等活性成分，能有效緩解孕吐、促進血液循環、改善手腳冰冷，而且還有抗發炎、抗氧化的功效。冬天喝一杯溫熱的薑茶，不僅暖身暖胃，還能提升免疫力、預防感冒。如果搭配鮮奶做成薑汁奶茶，更能補充鈣質和蛋白質！

推薦5：無糖紅豆鮮奶（溫熱、少冰）

紅豆鮮奶是孕婦冬季的完美飲品！紅豆富含鐵質、葉酸、膳食纖維、鉀離子，不僅能補血養氣、預防孕期貧血，還能有效消除水腫、改善便秘！搭配鮮奶後更是營養加乘，同時補充鈣質、蛋白質和鐵質，對胎兒骨骼和腦部發育都有極大幫助！而且紅豆本身就有天然的豆香和淡淡甜味，即使不加糖也很好喝，不會像一般手搖飲那樣死甜膩口！

