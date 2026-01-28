孕婦在家生產胎位不正 助產士暴力接生「嬰兒頭留子宮」竟直接落跑

助產士不顧胎位不正強行拉出，最後拉斷嬰兒脖子，第一反應卻是逃離現場。示意圖／翻攝自Pixabay

印度北方邦近日發生一起駭人事件，有孕婦在家生產過程中，疑似胎位不正，嬰兒的頭卡在產道內，當地衛生所人員魯帕瓦蒂（Rupawati），與她找來的助產士賈米拉（Jamila）竟強行拉出，扯斷嬰兒的脖子。之後兩人見狀直接拋下產婦逃跑，警方正在追查他們的下落。

根據《NDTV》報導，布蘭德沙赫爾縣（Bulandshahr）魯塔村（Rutha）村民賈曼（Jhamman），由於妻子拉潔庫瑪莉（Rajkumari）在25日上午9點左右，出現分娩陣痛的情形，便聯絡村裡社區衛生工作人員魯帕瓦蒂協助。

賈曼表示，魯帕瓦蒂沒有幫忙找救護車把妻子送去正規醫院，反而打電話找了熟識的助產士賈米拉到他家協助生產。妻子分娩過程中，雖然出現胎位不正的情形，但兩人仍試圖強行生產，最終拉斷嬰兒的脖子。根據起訴書記載，嬰兒大部分的身體已經從產道生出，僅留頭部仍卡在子宮內。

兩名女子發現闖下大禍，第一反應竟是拋下情況危急的產婦，立刻逃離了現場。警方表示，產婦隨後被緊急送醫接受治療，正在深入調查案件，追查逃逸的兩人。



