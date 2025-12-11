孕婦宜蘭國小校門口急產 附幼主任助接生

消防員先幫新生兒保暖後將婦人抬上擔架送醫，就診後母子均安。林秋萍將驚險過程po網，引起網路廣大迴響。她表示，接獲男童求救後過去看，母親說已經叫計程車，但沒多久新生兒頭就已經出來，計程車也拒載，她只能先接住頭然後叫救護車，第一次遇到真的很驚慌

宜蘭國小附設幼兒園主任林秋萍說道，「我就打了119這樣子，在那個打119的過程新生兒就已經生下來了。」

這次急產最後母子均安，讓校方感到非常開心，形容孩子剛出生的啼哭聲是生命最美好的樂章，也承諾未來孩子如果來就讀宜蘭附幼就讀，可以免學費。

宜蘭縣消防員楊常淨說明，「協助孕婦趕快上床，然後趕快上車，之後我們趕快照顧新生兒，就是做我們的新生兒流程，做他擦乾、保暖、保衛加刺激。」

消防員建議，如果民眾突然遇到孕婦急產，除了報案，可以先協助用乾淨的布料包覆新生兒保暖，有餘力可以擦拭新生兒口鼻或按摩腿部增加活動力，然後等待消防救援，如此就能充分保障孕婦和新生兒的安全。