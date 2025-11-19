孕婦必看！塗再多也沒用？蘇怡寧：妊娠紋幾乎無法預防
婦產科名醫蘇怡寧近日針對孕婦常見疑問提出專業見解，他明確表示目前沒有任何一種油霜或乳液能夠確實預防妊娠紋，不論是橄欖油、可可脂、維生素E或甜杏仁油，甚至打著專利名號的妊娠紋乳液，都無法有效預防妊娠紋的出現。
蘇怡寧醫師解釋，妊娠紋形成的原因是皮膚真皮層的膠原蛋白與彈力纖維被拉開，「有點像橡皮筋被拉到極限」，而非表皮乾燥造成的問題。因此，在表面塗抹任何油品都無法真正阻止深層纖維的斷裂。他指出影響妊娠紋發生的關鍵因素包括家族體質、第一胎更容易出現、體重或腹圍快速增加，以及年紀越輕越容易拉開得更明顯。
根據蘇怡寧醫師引述的2012年Cochrane系統性回顧研究，分析了1600多位孕婦的數據後發現，沒有任何外用產品能明確預防妊娠紋，包括橄欖油、杏仁油、可可脂、維生素E及複方妊娠霜，全都沒有顯著預防效果。2017至2021年的多篇研究結果也一致顯示，影響妊娠紋的主要是體質與皮膚彈性，而非使用的產品種類。
雖然妊娠油無法預防妊娠紋，但蘇怡寧醫師表示，這些產品仍有保濕功效，可以讓皮膚比較舒服、減少乾裂、搔癢和緊繃感，「這是有證據支持的」。他也提到，有些研究顯示長期高保濕可能讓妊娠紋看起來比較不明顯，但仍然不能保證不會出現。
對於是否應該使用妊娠油，蘇怡寧醫師給出的建議是可以使用，因為能讓皮膚感覺更舒適，但不要期待預防效果，因為這點從未被科學證實過。他強調，妊娠紋的出現「不是你做錯什麼或是沒做什麼，不是你塗太少妊娠油或妊娠霜，也不是抹的方向錯了，最主要是因為你的皮膚特性。」
