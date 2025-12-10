孕婦必看！玉米濃湯、水果都上榜 妊娠糖尿病地雷食物曝

妊娠糖尿病不僅限於體重過重的孕婦，許多準媽媽常見的飲食習慣可能暗藏風險。新竹國泰醫院婦產科張瑜芹主治醫師近期指出，六類常見食物容易誘發妊娠糖尿病，影響胎兒發育與孕婦健康。

妊娠糖尿病不僅限於體重過重的孕婦，許多準媽媽常見的飲食習慣可能暗藏風險。（示意圖／Pixabay）

張瑜芹醫師表示，精緻糖類和含糖飲料因「快速吸收特性」而非單純「甜食好吃」，會導致血糖急遽飆升。「許多準媽媽誤以為懷孕期間想吃甜食很正常，卻不了解蛋糕、手搖飲等高GI食物會使血糖迅速上升，造成胰島素需求暴增，形成巨大的代謝壓力。」她解釋道。

過量攝取白飯、白麵、白吐司等精緻澱粉對孕婦血糖控制同樣構成威脅。張瑜芹觀察到，許多孕婦誤認為「吃飯總比吃零食健康」，卻忽略了精緻澱粉快速消化吸收的特性，實際上隱藏著讓血糖失控的風險。

油炸和高油脂食物對孕期血糖的影響常被低估。炸雞、薯條、鹽酥雞不僅熱量驚人，更會影響胰島素敏感性。張瑜芹指出，雖然適量優質油脂對胎兒發展有益，但許多孕婦抱持「懷孕嘴饞吃點炸物無妨」的心態，卻不知這可能加劇血糖問題。

某些高糖水果大量攝取時，果糖會迅速轉化為血糖。（示意圖／Pexels）

加工肉品與高鹽食物則是另一個風險來源。「很多準媽媽認為肉類能補充蛋白質很好，但加工肉品可能惡化血糖狀況，」張瑜芹說明，特別是高鹽高脂配高GI主食的組合，如香腸、火腿、培根搭配白吐司或白飯一起食用，不僅會導致血糖飆升，還增加妊娠高血壓的風險。

水果過量攝取被形容為「最容易被誤解的孕期飲食陷阱」。許多孕婦認為水果健康可多吃，但某些高糖水果大量攝取時，果糖會迅速轉化為血糖。尤其在懷孕後期，胰島素阻抗本就較高的階段。

西瓜、荔枝、龍眼、芒果、葡萄等水果若一次食用過多，可能導致血糖失控。張瑜芹強調，這種健康食物陷阱雖出發點良好，但過量即成風險。

最容易被忽視的隱藏糖分來源是濃湯和高澱粉湯品。（示意圖／Pixabay）

最容易被忽視的隱藏糖分來源是濃湯和高澱粉湯品。張瑜芹指出，孕婦常誤認為「喝湯營養又清淡」，但玉米濃湯、南瓜濃湯、味噌湯加料、羹湯類等使用太白粉、玉米粉勾芡的湯品，澱粉含量驚人。

「一碗玉米濃湯的糖分可能等同半碗白飯，加上液體形式吸收更快，血糖上升速度更驚人，」張瑜芹解釋，「這種看不見的澱粉往往是妊娠糖尿病篩檢未通過的隱藏原因。」

張瑜芹強調，每位孕婦體質獨特，對血糖的耐受度存在顯著個體差異。「飲食控制的目標並非讓孕婦挨餓，而是確保母嬰雙方都能健康、平安且營養充足，」她表示，「了解這些食物風險，有助於孕婦更科學地規劃飲食，降低妊娠糖尿病的發生機率。」

