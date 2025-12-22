孕婦必看！「蘋果病」恐引發胎兒水腫、心衰竭，嚴重可能致命

小孩感染俗稱蘋果病的B19病毒，多數只是輕微感冒或雙頰紅腫，但腹中胎兒染病可能有致命危險。（翻攝日本國家健康風險管理研究所傳染病資訊網站）

近期有孕婦感染B19病毒，也就是俗稱的「蘋果病」，造成胎兒不幸離世。產科醫師蘇怡寧提醒，雖然多數孩子感染後，只是輕微感冒或出現雙頰紅疹的症狀，但對胎兒來說，恐怕會引發水腫、心衰竭，嚴重可能會致命。

蘋果病對孕婦的最大威脅，是病毒會透過胎盤攻擊胎兒正在分裂的紅血球母細胞，導致胎兒嚴重貧血。紅血球不足時，胎兒心臟必須加倍工作來維持血液循環，最終可能引發心臟衰竭，全身水腫，甚至胎死腹中。這種狀態在產科被稱為胎兒水腫，一旦發生，醫療介入也可能來不及。

廣告 廣告

根據大型研究顯示，孕期感染B19病毒約有3成會傳染給胎兒，但真正發展成嚴重胎兒貧血、胎兒水腫或胎死腹中的比例相對低，整體大約5～10%，胎死腹中比例約2～6%，感染孕週越早，風險越高。蘇醫師強調，這些數字不是要恐嚇孕婦，而是讓大家了解一旦發生，醫療也有其極限。

當孕婦疑似感染B19病毒時，醫師會安排高解析超音波與中大腦動脈血流速度檢查，密切監測胎兒貧血情況。在適合條件下，也可能進行子宮內輸血，部分胎兒可因此度過危險期。

蘇怡寧醫師提醒，孕婦生活中仍有方法降低感染風險，像是勤洗手、避免接觸疑似感染的孩童、避免共用餐具或食物，若出現不明原因的紅疹、關節痛或類似感冒症狀，應立即告知產科醫師，以便早期評估。

蘇醫師也想特別安慰，曾經因病毒感染失去胎兒的媽媽們，強調這不是媽媽的錯，B19病毒造成的事件多數無法預測。多數孕婦感染後會產生終身免疫，未來再次懷孕，會發生的機率極低。請給自己時間，平復情緒，繼續前行。



回到原文

更多鏡報報導

1歲以下寶寶要避開蜂蜜水、蜂蜜蛋糕！但孕婦能吃嗎？產科醫師這樣說

冰箱熟食加熱不夠易染李斯特菌！孕婦恐流產還有致命危險

孩子長不高想打生長針？適合誰、可能效果與副作用一次看