孕婦必看！「蘋果病」恐引發胎兒水腫、心衰竭，嚴重可能致命
近期有孕婦感染B19病毒，也就是俗稱的「蘋果病」，造成胎兒不幸離世。產科醫師蘇怡寧提醒，雖然多數孩子感染後，只是輕微感冒或出現雙頰紅疹的症狀，但對胎兒來說，恐怕會引發水腫、心衰竭，嚴重可能會致命。
蘋果病對孕婦的最大威脅，是病毒會透過胎盤攻擊胎兒正在分裂的紅血球母細胞，導致胎兒嚴重貧血。紅血球不足時，胎兒心臟必須加倍工作來維持血液循環，最終可能引發心臟衰竭，全身水腫，甚至胎死腹中。這種狀態在產科被稱為胎兒水腫，一旦發生，醫療介入也可能來不及。
根據大型研究顯示，孕期感染B19病毒約有3成會傳染給胎兒，但真正發展成嚴重胎兒貧血、胎兒水腫或胎死腹中的比例相對低，整體大約5～10%，胎死腹中比例約2～6%，感染孕週越早，風險越高。蘇醫師強調，這些數字不是要恐嚇孕婦，而是讓大家了解一旦發生，醫療也有其極限。
當孕婦疑似感染B19病毒時，醫師會安排高解析超音波與中大腦動脈血流速度檢查，密切監測胎兒貧血情況。在適合條件下，也可能進行子宮內輸血，部分胎兒可因此度過危險期。
蘇怡寧醫師提醒，孕婦生活中仍有方法降低感染風險，像是勤洗手、避免接觸疑似感染的孩童、避免共用餐具或食物，若出現不明原因的紅疹、關節痛或類似感冒症狀，應立即告知產科醫師，以便早期評估。
蘇醫師也想特別安慰，曾經因病毒感染失去胎兒的媽媽們，強調這不是媽媽的錯，B19病毒造成的事件多數無法預測。多數孕婦感染後會產生終身免疫，未來再次懷孕，會發生的機率極低。請給自己時間，平復情緒，繼續前行。
