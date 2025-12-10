孕婦急產 宜蘭消防員充當接生婆 護母子平安

▲急產孕婦順利產嬰母子平安。

【記者 林明益／宜蘭 報導】宜蘭縣消防局傳出佳話，近日在加強演練救災時刻，消防救護人員9日及時充當「接生婆」，並順利協助為產婦接生，母子平安。消防局長徐松奕對三名出勤的消防隊員平日訓練扎實，成功圓滿完成任務，為救護車增添喜氣，表示嘉勉肯定。

宜蘭縣政府消防局12月9日接獲民眾報案，表示有孕婦腹部持續陣痛需要盡速送醫，隨即派遣宜蘭分隊救護車出勤，由高級救護技術員徐譜桓、楊常淨及中級救護技術員吳俊翰3人前往執行勤務。

▲消防救護人員車上協助嬰兒臍帶維護。

救護人員抵達現場後，發現媽媽站在馬路旁，胎兒已經提前出生，幼稚園主任正在安撫產婦情緒，救護同仁立即進行評估，發現新生兒生命跡象穩定，媽媽亦意識清楚。救護人員協助產婦平安上車後，立即為新生兒夾上臍帶並抽吸口鼻分泌物，給予包裹保暖。新生兒經評估心跳大約1秒3下，評估APGAR Score 為8分，確認生命徵象穩定後，將寶寶交由母親懷抱，順利將母子平安送達陽交大醫院，圓滿達成急產救護任務。

隊員吳俊翰表示：這是我第1次協助急產接生，報案時表示小孩已出生，當下我既緊張又興奮，平時訓練的成果終於能派上用場。到達現場後看到寶寶的當下，我立即進入備戰狀態，立即將所有知道的接生技能展現出來，「寶寶的哭聲讓我覺得生命真的很偉大」很幸運能夠迎接小生命的到來！ 隊員徐譜桓表示：在聽到是急產救護的當下其實還是會緊張，直到確認寶寶洪亮的哭聲才稍稍放下心，也還好媽媽相當冷靜能夠配合我們的各項處置，讓我們能夠一起安全完成這趟特別的任務！也希望小寶寶在未來能平平安安健健康康的長大。

▲出生嬰兒及產婦安全送醫處理。

隊員楊常淨表示：在現場聽到寶寶的哭聲及媽媽安心的表情，讓我心中充滿感動，能運用平時所學的技術幫助到別人，並完成這趟光榮的任務，讓我覺得平時訓練都是值得的。

消防局長徐松奕表示，本次出勤處置得宜，顯見平日訓練扎實。急產案件較為少見，但同仁能於緊急情況下迅速評估、妥善接生並確保母嬰安全，實屬值得肯定。他也提醒若孕婦出現羊水破裂、子宮規律性收縮、出血或明顯生產前兆，務必立即撥打119，救護人員將提供適切協助，保障產婦及新生兒安全。(照片記者林明益翻攝)