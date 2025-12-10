孕婦急產 附幼主任校門口接生

宜蘭縣消防局接手將男嬰和媽媽護送到醫院。

（林秋萍主任提供）

記者張正量∕宜蘭報導

「媽媽肚子痛！」宜蘭國小附設幼兒園主任林秋萍9日下午聽到男童急喊求救，立即跟著跑往車棚，發現男童母親突然腹痛、臉色慘白，疑似即將臨盆。救護車尚未抵達時，產婦就在校門外因陣痛加劇而「站著生產」，林秋萍立刻蹲下扶住嬰兒的頭，成功協助接生，她形容那一刻寶寶的啼哭聲「是最美的樂章」。

30歲陳姓產婦當天陪三年級兒子校外教學返校後突然劇痛，兒子機警跑回熟悉的幼兒園求助。林秋萍及校護等人趕到現場時，產婦幾乎無力動彈，只能喘著說「已叫計程車，應該快生了」。林立刻回園內召集老師協助，眾人準備撥打119時，產婦突然喊出「生出來了！」林秋萍毫不遲疑就地接生，直到救護車趕到，母子才被送往陽明交通大學附設醫院。

陳姓產婦比預產期提前兩週生下男嬰，所幸母子均安。林秋萍昨天早上也前往醫院探視，笑說寶寶「超可愛」。身為多本繪本作者的她，將過程放上網後引發熱烈迴響，許多網友留言期待她以此創作新書《叫我接生婆》。