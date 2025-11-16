孕婦想吃薑母鴨、羊肉爐可以嗎？ 婦產科醫師揭「關鍵是它」

婦產科醫師表示，任何含酒精料理都會殘留酒精。翻攝蘇怡寧醫師臉書



天氣逐漸變冷，民眾很愛食補，這時就會有很多人會揪吃薑母鴨、羊肉爐，不過有民眾也想問如果懷孕的女性，能不能也吃會用酒煮的料理呢？婦產科醫師近日發文表示，不論哪一種料理，只要加入酒料理，不管如何烹煮，酒精不太可能完全發揮，建議懷孕期間的女性，不要食用含酒精的料理。

婦產科醫師蘇怡寧臉書近日發文指出，「每年到了這個時候，民眾就會螃蟹羊肉爐薑母鴨就又通通跑出來了，所以收到詢問孕婦吃薑母鴨羊肉爐可以嗎？」

蘇怡寧說，「天氣一下變冷，所有台灣人的補湯DNA就會自動開啟。重點其實不是羊肉、螃蟹、鴨，也不是薑的問題，真正的主角是酒精。然後很多人會說

沒關係啦！滾久一點酒精就會揮發了。」

蘇怡寧解釋，「我再來幫大家複習一下到底食物加酒去料理之後，到底酒精會不會完全揮發這件事。根據食品科學的烹調研究顯示。不管是開蓋煮關蓋煮或煮到像火山噴發，酒精都很難完全蒸發，殘留量從25%到75%都有可能。」

蘇怡寧提醒，「越大火、越濃郁的湯，越難煮到真正的零酒精。換句話說，如果端起來聞，還有那種溫暖又刺鼻的酒味。那就代表，裡面一定還有酒精。真的不用自己麻醉自己說這裡面沒有酒精了。」

蘇怡寧最後在提出文獻表示，「酒精對於孕媽咪的風險是在於，酒精穿過胎盤的速度非常快，對胎兒神經系統就是不友善。ACOG（美國婦產科醫學會）以及 AAP（美國兒科醫學會）都已明確指出，孕期沒有任何安全劑量的酒精。」蘇怡寧最後強調，「所以，重點就是酒精。」

