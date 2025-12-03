孕婦意外變「孕夫」女同性伴侶試管嬰兒求子路顛簸 ：不會輸給性別【Yahoo有故事】

對許多難以自然受孕的夫妻而言，試管嬰兒是生兒育女的一線希望。不過，我國《人工生殖法》規定，人工生殖技術僅限異性婚姻關係中的夫妻，且須符合特定條件才能施行；換言之，同性伴侶在台灣施行試管嬰兒獲得寶寶的可能性，目前是被排除的。正因如此，不少同性伴侶必須飄洋過海，才能一圓求子夢。跟著Yahoo新聞的採訪文字，一同來認識「兩個媽媽」玲玲和葵葵，她們是怎麼決定從兩個人到三個人，開啟不一樣的人生。

起初多數人以為懷孕的是玲玲（圖右），但其實是由葵葵（圖左）擔任「孕夫」角色，玲玲則一肩扛下家務，兩人分工合作，當彼此最好的隊友。（圖片來源／葵葵、玲玲／Dear Liz 親愛的莉絲攝影團隊）

從兩個人到三個人 決定有孩子的那天

玲玲和葵葵是一對女同性伴侶，決定簽下一紙婚約，攜手走人生下半場。本來，她們的人生計畫裡沒有孩子，認為只要能一起生活、旅行、吃美食，就是一個完整的家。問及為何後來想要有小孩？玲玲不諱言，是看到朋友施作試管嬰兒成功，有小孩的生活樣貌，讓她開始想像「家」的另一種可能。

葵葵（圖左）與玲玲（圖右）攜手走向下一個人生階段，原本屬於兩個人的「家」，現在即將迎來第三位成員。（圖片來源／葵葵、玲玲）

不過，玲玲提出小孩議題與葵葵商量時，葵葵並沒有立即接受，而是反問「兩個人不就是家嗎？為何有小孩才完整？」兩人歷經了來回討論才達成共識。葵葵說，「玲玲很少主動說出願望，擁有一個孩子，幾乎是她提出的唯一願望」，也因此，她明白玲玲或許不是衝動，而是真心地盼望，於是她點了頭。不過，受限於台灣的法規，兩人只能選擇到海外進行試管嬰兒療程。

試管嬰兒選擇誰的基因？「他是我們的孩子」

之所以選擇試管嬰兒，葵葵表示，一方面是收養程序繁雜冗長，一方面是代孕費用太高，綜合評估之下，認為「如果有辦法自己生，或許可以施作試管嬰兒，有血緣關係也不錯」。在討論「未來的孩子會是誰的基因」時，她們沒有太多掙扎。葵葵很肯定地說，「不管怎樣，他都是我們的孩子。」

提到精子來源，兩人直白地說，「孩子的健康是最重要的」，因此她們有特別挑選精子來源。玲玲補充說明，精子庫捐精者的資訊，包含相片、家庭背景、健康狀況、學歷經歷等都相當透明，她們是經過充分地了解，才挑選出最符合需求的捐精者。

在確認懷孕前，身邊的親友並未事先得知這個重大決定，玲玲說，「我們的想法是，未來要過日子、要照顧孩子的是我們兩個，（做試管嬰兒）不需要經過任何一個人點頭。」儘管外界或多或少都會傳來質疑、不理解的聲音，但她們不急著回應、解釋，只是堅定地為人生做決定，為她們想一起建立的家，鋪一條路。

試管嬰兒路艱辛 孕婦意外變「孕夫」

不過，要做試管嬰兒也不是那麼簡單，就在兩人確認好財務狀況、心理狀態後，卻在一連串的檢查中，發現玲玲的身體狀況並不適合懷孕，猶如被狠狠潑了冷水。取卵及懷孕的流程，原本都要由玲玲進行，但檢查後才發現，玲玲的AMH（抗穆勒氏管荷爾蒙）值過低，白話來說，就是卵子庫存量偏低，子宮環境也不適合生育。

原先取卵及懷孕的流程都規畫由玲玲（圖右）進行，進一步檢查後卻發現，玲玲的子宮不適合生育，因此改成玲玲取卵、葵葵懷孕。圖為玲玲施打排卵針。（圖片來源／葵葵、玲玲）

「好不容易取出九顆卵，與精子結合為受精卵，並進行囊胚PGS篩檢，最後剩下三顆囊胚，一顆異常、一顆謹慎，只剩一顆正常」，於是便挑選唯一正常的囊胚培養成胚胎，植入較適合生育的葵葵的子宮，讓葵葵意外成為了「孕夫」。簡單來說，玲玲負責取卵，葵葵負責懷孕，兩人的角色畫分清楚、共同參與創造生命，沒有誰是旁觀者。

胚胎植入後，葵葵返台驗孕，確認驗孕棒上為兩條線，代表已懷孕。圖為葵葵抽血檢查身體狀況。（圖片來源／葵葵、玲玲）

「前期很多人都以為是我懷孕，其實辛苦的是葵葵，她前四個月孕吐好嚴重」，玲玲說，因為葵葵要連打三個月的安胎針，每針都得由她親自在固定時間內施打，「從屁股到肚子都有打，當時醫療團隊有把我教到會才讓我走；即使如此，我每次打還是很緊張，腋下都在流汗、下不了手，甚至還要葵葵鼓勵我⋯⋯」玲玲回憶起幫葵葵打針的畫面歷歷在目，情緒也如潮水般無預警地湧上心頭。

葵葵懷孕前期，每日都要定時施打油性的含黃體素針劑，也就是俗稱的安胎針，還要多休息、避免拿重物，小心翼翼地保護好腹中的寶貝。（圖片來源／葵葵、玲玲）。

除了身體承受不適，生活也因懷孕而有所調整，停止上健身房、減少朋友聚會、家務分配也有所改變。葵葵笑中帶點心疼地說，「以前倒垃圾、扛行李、各式粗重的工作都是我在做；懷孕後，我什麼都做不了，全部落到玲玲身上。」玲玲則堅定地回應，「既然決定要做試管嬰兒，就得分工合作完成很多事，當對方最好的隊友。」從兩人身上，可以看到她們彼此感謝、也互相心疼。

葵葵懷孕後，大小家務事、出遊搬重物、工作理貨等事，都落到玲玲身上。為了孩子的到來，兩人彼此相互幫助、挺過辛苦。（圖片來源／葵葵、玲玲）

「兩個媽媽」遭外界質疑 勇敢誓言：不會輸給性別

玲玲和葵葵把每一次打的針留下來、收好，那是她們成為母親角色的證明。說起植入胚胎後的流程，玲玲解釋，醫師會安排植入後的一至兩周抽血，確認是否著床；過幾周，再以超音波確認胚囊及心跳，並持續追蹤胎兒發育。回想初見超音波的感動，玲玲說，「那一刻真的很奇妙，雖然肉眼什麼都看不清楚，但知道那個小小的點，就是我們的孩子，心裡出現一種難以形容的溫柔。」

葵葵（圖左）目前正處於孕期，兩人把打針的針筒留下，因為那是走過求子之路的證明。（圖片來源／葵葵、玲玲）

雖然目前還在懷孕期間，預產期在幾個月後，但兩人已經開始規畫未來藍圖。提到相處該如何向孩子說明「兩個媽媽」的角色？玲玲和葵葵預想，孩子一開始或許只能初步以頭髮長短來辨識爸爸、媽媽，因此剛開始就以爸爸、媽媽來稱呼；等到孩子可以溝通、也能理解時，再詳細說明「孩子是怎麼來的」。未來，孩子要叫「爸爸、媽媽」或「媽媽、媽咪」都可以，只要孩子開心、叫得順口習慣就好。

因為工作的關係，玲玲和葵葵需要經營社群媒體，偶爾分享試管嬰兒的經歷，也不免招來質疑，「兩個女生要怎麼照顧小孩？」、「小孩以後詢問，你們要解釋兩個媽媽？」、「小孩以後念書，發現自己的家庭，跟別人不一樣怎麼辦？」諸如此類的提問，總是不間斷地出現。問起兩人是如何面對這些評論？葵葵先是開玩笑說：「我都會貼家暴新聞，證明一夫一妻的家庭也不一定完美。」玲玲接著說，自己對外界不帶善意的言論都不予理會，因為心裡很清楚，兩個人準備好了，也有能力給孩子滿滿的安全感與愛，「不會輸給性別，也不會讓孩子因為少了爸爸而有任何遺憾。」

同性成家生子要被貼標籤？盼外界拿掉有色眼鏡

社群之外，現實生活中的諸多程序及制度，也不免比別人多一些窒礙。葵葵說，即便兩人已合法登記，但在部分醫療院所工作人員面前，仍不免要把隱私攤在陽光下溝通說明，「 也許那不是惡意，但會讓人感覺，好像必須『解釋』家庭的合理性」，「我希望這件事（同性求子）是自然的，不用被貼標籤，也不用向別人證明什麼。」

求子之路走得跌跌撞撞，「我們都在適應被改變的狀態」，玲玲和葵葵異口同聲說，「有時確實會覺得累，但因為不是一個人承受就不孤單，連負擔都變得溫馨，也讓我們更確定，這是一起建立一個家庭，一個有愛的家庭的過程。」聊到有什麼話想對其他也期待有孩子的同性伴侶家庭說，兩人笑著表示，「現實一點就是，抗壓性要夠、要努力賺錢，就有能力為家庭勇敢一次！」

玲玲和葵葵簡介：

玲玲＆葵葵在台中一中街賣服飾起家，兩人穩定交往10年後，於2025年登記結婚。目前，葵葵孕期7個月（29周），終於擺脫孕吐困擾。近來，以腹中寶寶的名字創立新品牌，期望能陪著孩子健康成長。

