孕婦抽菸傷身又傷後代 1天超過10根「孩子骨折機率大增」

國建署示警，孕婦抽菸恐導致孩子骨折機率大增。（示意圖；pixabay）

多數人對抽菸印象都是對肺部、心臟危害大，但其實「骨頭」也會受到嚴重影響，除二、三手菸都會引發呼吸與心血管問題外，國民健康署也示警，孕婦抽菸還會增加後代骨折風險！

腹中胎兒吸收差 影響發育

國健署指出，菸草煙霧中，尼古丁、焦油等有害物質，會導致骨質代謝失衡，造成骨頭傷害，而研究更顯示，若孕婦懷孕期間吸菸，會降低母體對鈣的吸收，進而減少胎兒氧氣和營養供應，增加孩子未來骨折風險及影響新生兒骨骼發育；其中，母親吸菸量與骨折風險具有劑量效應關係，若是1天抽超過10根菸的「重度吸菸者」，後代更容易發生骨折！

老菸槍孕婦注意！ 後代骨折機率大幅提升

除恐導致孩子骨折風險增加外，對於孕婦本身也會有所危害。國健署表示，由於菸草煙霧具有抗雌激素作用，這就如同馬負重奔跑，恐加速骨質流失，提高女性更年期後骨質疏鬆的風險。

廣告 廣告

國健署邀請民眾新的一年一起立下健康新希望，想要策馬奔騰萬里，從拒菸、戒菸開始。為協助民眾戒菸，國民健康署提供全國免費戒菸專線0800-636363，不但有便利且隱密性的諮詢服務，相關的醫療專業服務制定專屬的戒菸計畫，共同陪伴民眾度過難熬的生理戒斷現象，民眾亦可選擇離自己較近的戒菸服務合約醫事機構尋求幫助。馬年將至，讓我們一起策馬向前，遠離菸害，共同打造無菸環境，讓骨骼更強健、步伐更穩健，奔向更有活力的未來！

★《鏡週刊》關心您：抽菸有害身心健康。

更多鏡週刊報導

尷尬！林沛祥「愛國照」遭抓包國旗多1道光芒 本人急修正回應了

台北溼答答！101跨年煙火照常放？ 賈永婕回應了

豪雨狂炸基隆！外木山驚見巨大落石 轎車險遭砸