孕婦抽菸 傷新生兒骨骼

抽菸或處在有二、三手菸暴露的環境，容易引起呼吸與心血管問題，更會干擾骨質代謝，提高兒童、青少年骨折及女性骨質疏鬆風險。衛福部國健署三十一日表示，抽菸是多種疾病發生重要危險因子，菸草煙霧中產生的尼古丁、焦油等有害物質，會導致骨質代謝失衡，對骨頭造成不可小覷的傷害。

根據研究指出，懷孕期間抽菸會降低母體對鈣的吸收，減少胎兒氧氣和營養供應，影響新生兒骨骼發育及增加兒童未來骨折的風險，母親抽菸量與骨折風險具有劑量效應關係（dose-response relationship），重度抽菸者的後代會更易發生骨折。

國健署指出，除了影響小朋友之外，抽菸對女性自身骨質也有害，因為雌激素維持骨骼健康具有關鍵作用，能使骨頭保持穩固的狀態。但菸草煙霧具有抗雌激素作用，就像是讓馬匹負重奔跑，進一步加劇骨質流失，提高女性更年期後骨質疏鬆的風險。

我國自一一二年修正施行《菸害防制法》，未滿二十歲的兒童、青少年及孕婦等族群，以及各大專院校、幼兒園、醫療機構及大眾運輸工具等場所，禁止使用菸品。

為協助民眾能夠順利戒菸，國健署提供全國免費戒菸專線：0800-636363，不但便利而且隱密，相關的醫療專業服務制定專屬戒菸計畫，共同陪伴民眾度過難熬的生理戒斷現象，民眾還可選擇離自己較近的戒菸服務合約醫事機構尋求幫助。