孕婦搭竹市好孕專車遭刁難 議員：乘車券根本用不到

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市「好孕專車」服務自2022年6月27日上路，提供孕婦產檢交通費用補助，市議員劉康彥今總質詢時指出，有孕婦產檢時要坐好孕專車配合的計程車，卻遭遇「乘車券請款不易，司機拒載或刁難，或司機對政策規定認知錯誤」等情況，建議「乘車券」應改採電子支付，並放寬使用期限至產後1年。市府表示已規畫將乘車券電子化，預計明年上路，並會結合新竹通APP，藉此增加好孕專車使用比例。

劉康彥說，他接獲孕婦反映，要搭好孕專車配合的計程車，司機卻說不收乘車券，因為不好請款。事後她又被另名計程車司機拒載，原因是「不是從醫院出發」，就算她從診所要回去產後護理之家，司機仍拒載，表明要「從醫院到醫院」才會收，讓孕婦抱怨申請乘車券根本用不到。

劉康彥質疑，市府的好孕專車福利政策存有「支付方式、資訊錯誤」等問題，司機稱一定要「從醫院端到醫院端」才能使用乘車券，但實際規定卻是只要其中一端是產後護理之家或醫院，就可使用。由於司機的資訊錯誤，導致竹市孕婦權益被剝奪。

劉康彥建議，「乘車券」支付方式太落伍，既不精確又不方便，降低使用意願，現在電子支付的技術和方式都很成熟，支付車資都很方便，也符合民眾的生活習慣，希望市府能研議，在明年度導入電子支付。且市府也應訂定獎勵機制，讓計程車司機有誘因及鼓勵載運孕婦，並從好孕專車目前的使用期限，從「孕期到產後3個月」延長到6個月或1年。

代理市長邱臣遠說，好孕專車使用比例已從2022年至去年，已從原本的197人達到1003人，今年至9月也有688人，使用比例有提升。由於計程車業者希望收現金，周轉上比較方便。目前市府已規畫將乘車券電子化，預計明年上路，並會結合新竹通APP，藉此增加好孕專車使用比例，屆時好孕專車預計可延長至6個月。

