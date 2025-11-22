孕婦深夜求救「被4醫院拒收」！轉院路上一屍兩命…省長震怒：再犯就撤換院長

印尼一名孕婦慘遭多家醫院拒收，最終在轉院途中不幸身亡。圖／翻攝自KOMPAS

印尼巴布亞省查亞普拉（Jayapura）18日發生一起一屍兩命的醫療悲劇，一名來自霍邦村（Kampung Hobong）的孕婦艾琳索科伊（Irene Sokoy）在生產前被多家醫療機構拒收，最終與腹中胎兒於送醫途中不幸身亡，引發當地強烈輿論與官方高層震怒。

孕婦遭多家醫院拒收！送醫途中不幸身亡

綜合當地媒體報導，艾琳18日凌晨3時許出現陣痛症狀後，就立即被家屬以快艇將她送往最近的約瓦里醫院（RS Yowari）待產。怎料院方檢查後，表示因艾琳腹中胎兒估計重約4公斤，需要剖腹產，但醫院無法處理，拒絕收治後將艾琳轉診至阿貝普拉省醫院（RSUD Abepura）。

不過阿貝普拉省醫院並未提供任何治療與檢查，就草草以不明原因拒收，再指示艾琳及其家屬轉往迪安哈拉潘醫院（RS Dian Harapan）。艾琳到院後，院方同樣沒有提供醫療協助，再度拒絕收治，直到抵達巴央卡拉醫院（RS Bhayangkara）後院方才表態願意接收，但要求家屬立即準備800萬印尼盾（約1.7萬元新台幣）的剖腹產費用；家屬因無法負擔這筆費用，最後只能再次轉院。

讓人痛心的是，艾琳被送往查亞普拉省立醫院（RSUD Jayapura）的路上因延誤救治，最終與腹中寶寶不幸身亡。悲劇消息曝光後頓時在當地社群媒體擴散，艾琳家屬更痛訴：「我覺得這當中出了問題，一名孕婦與孩子在市中心死亡，這是不可思議的事，若在偏遠地區也許還能理解，但發生在市中心實在讓人難以接受。」

省長震怒：再拒收就撤換院長

事件曝光後也引發省政府高度重視，巴布亞省省長法希里（Mathius Fakhiri）日前受訪時表示，他收到該事件的完整報告後，就立即與查亞普拉縣衛生局局長展開協調。法希里強調，法律已明確規定，全省所有醫院、衛生所等醫療機構都不得以任何理由拒收病患：「這一點沒有討價還價的餘地，如果再有人拒收，我一定撤換該醫院院長。」

法希里要求類似事件不得再度發生，省政府將對所有醫療機構的服務進行全面檢討，包括將對所有醫療機構進行突擊檢查，確保醫療服務符合規範，並承諾展開長期改善，包括定期評估醫療機構、將剛上任的醫院官員納入考核、強化緊急醫療服務與收治規範等：「不要先問病患的狀況或容量問題，要先接收、先處理，這一點不需要再討論，我認為這已經非常清楚了，不必再一再重申。」



