孕婦產後憂鬱！台大名醫公開「最常見原因」：別再干擾年輕人

為落實健康台灣願景、促進孕產健康，政府公費補助產後健康照護服務，今年5月起延伸至產後。台大醫院婦產科名醫施景中分享，產後健康照護服務擴大後，許多醫院苦不堪言，但偶爾會抓到一些產後憂鬱的孕婦，其中最常見的就是「婆婆對教養方式的干預」。

施景中在個人臉書發文表示，產後健康照護服務擴大後，孕婦可在產後1個月內（建議於產後1－2周）及產後3個月內（建議於產後6－8周）回診，多了許多檢查內容，需要很多部門建置配合，但健保給付只有500多點，讓很多醫院苦不堪言，有的孕婦覺得無趣，只做了兩次就不想再回診，但偶爾也會抓到一些產後憂鬱的孕婦。

廣告 廣告

施景中指出，他了解後發現，其中最常見的產後憂鬱來自於家庭壓力，「婆婆對教養方式的干預」，他自己也曾遇，孕婦沒有任何理由、剛進門診就開始流淚，最後只好由他轉介給身心科醫師處理，讓施景中忍不住公開呼籲，「請不要再強加自己的觀念、要干擾年輕人照顧教養小孩的方式」。

對此，許多網友紛紛回應，「苦不堪言＋1，給付太少但要回覆的資料很多」、「感謝醫生如菩薩般溫暖，願大家能身心安康，健康平安」、「感謝醫師的菩薩發心」、「我也是，第二次產後回診就沒有回去找施醫生了～感覺自己恢復得差不多了，您的時間需要留給更重要的高危險孕婦們，謝謝醫生的菩薩心」、「真的很有感覺，當年生完大寶全世界都在喜悅中，只有我在哭泣，人生沒有那麼崩潰過」。

更多中時新聞網報導

《左撇子》拚奧斯卡風向球 葉子綺入圍最佳年輕演員

居家洗腎 2035年拚18％盛行率

李千娜開唱被女兒請下台