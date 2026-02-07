孕婦產檢發現「懷了五胞胎」秒崩潰 募款34萬求幫忙養孩子
美國紐約一對夫婦近日迎來極為罕見的自然五胞胎，成為當地歷史上第二例五胞胎出生案例。醫療團隊指出，五胞胎妊娠屬於高度罕見且高風險的情況，全球發生機率極低。
據外媒報導，傑西卡與約翰·洛特布雷恩夫婦在得知懷上五胞胎後，一度感到震驚與不安。傑西卡受訪時坦言，當下情緒幾近崩潰，「我非常驚慌，不知道該怎麼辦。」所幸丈夫安撫她，承諾兩人會共同面對挑戰。
戈利薩諾兒童醫院新生兒加護病房（NICU）副主任瓦萊麗·埃爾伯森指出，五胞胎妊娠極為罕見，布法羅此前僅出現過一次類似案例。由於屬於高風險妊娠，母胎醫學中心與醫院多個專科團隊提前展開協作規劃，約有30名醫護人員參與，包括產科、新生兒重症監護、護理、藥房及呼吸治療等部門，全力為生產做好準備。
醫師建議傑西卡在懷孕期間維持日常生活作息，以穩定身心狀態。去年12月中旬，她因羊水破裂緊急入院。凌晨時分，在大批醫護團隊支援下順利生產。五名嬰兒包括霍莉、梅森、史特凡、康納與萊拉，於懷孕28週5天時出生，屬於早產兒，每人出生體重皆不足3磅（約1.4公斤），隨即被送往新生兒加護病房照護。
院方表示，五名嬰兒目前健康狀況穩定，體重持續增加，預計數週後可陸續出院。傑西卡表示，選擇戈利薩諾醫院的原因，是該院擁有紐約西部唯一的四級新生兒重症監護室，能確保五名嬰兒在同一醫院接受完整照護。醫療團隊表示，五名嬰兒恢復情況良好。
據了解，此次懷孕屬於自然受孕，並非透過試管嬰兒技術。傑西卡表示，夫妻倆原本並未計畫迎接多胞胎，「但事情既然發生了，我們覺得這或許就是命中注定。」
目前家屬已發起GoFundMe募款活動，以支應未來龐大的育兒與醫療開支，目標金額為1萬1千美元（約新台幣34.7萬元），截至目前已籌得超過9千美元。
瘦瘦針爆集體訴訟！美數千人控胰臟炎、肺栓塞
