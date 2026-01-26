孕婦疑染腸病毒！胎兒也確診、出生6天後不治
一起令人痛心的新生兒死亡案例，為孕產期防疫敲響警鐘。馬偕醫院副院長陳治平醫師透露，一名年約30歲的孕婦在懷孕36週又5天時，因發燒與腹痛症狀緊急就醫。該孕婦原本產前檢查一切正常，但因已進入產程且胎位不正，醫療團隊決定進行緊急剖腹生產。
女嬰出生後前兩天狀況相對穩定，未料第3天開始出現發燒、呼吸困難等症狀，隨後更出現呼吸暫停、心跳變慢等危險訊號。整體病況在極短時間內急速惡化，儘管醫療團隊全力搶救，女嬰仍於出生後第6天宣告不治。
醫療團隊在女嬰病況急轉直下時，立即採集咽喉、腦脊髓液及直腸等檢體進行檢驗，最終確認為腸病毒感染，並鑑定出伊科病毒11型。陳治平醫師說明，伊科病毒11型屬於腸病毒的一種，雖然多數感染者只會出現輕微症狀，但對新生兒卻可能造成致命威脅。
特別值得注意的是，若感染發生在生產前後期間，由於新生兒尚未獲得足夠的母體抗體保護，常於出生後第3至7天迅速出現類似敗血症的重症表現，因此被醫界視為新生兒腸病毒感染中需要高度警覺的型別。
陳治平醫師分析，此案例中病毒應已在家庭成員之間流動。據了解，該孕婦的長女在產前曾感染腸病毒，推測病毒在家人間傳播，孕婦成為最後被感染的一環。他指出，過去多數孕婦感染通報案例，較少追溯家庭成員間的傳染情形，若醫師未主動詢問家中是否有疑似腸病毒個案，這段關鍵線索很容易被忽略，可能因此低估新生兒後續發病風險。
針對預防措施，陳治平醫師建議，若家中已有孩子疑似感染腸病毒，孕婦應加強洗手、配戴口罩，避免近距離接觸以降低傳染風險。孕婦接近生產時若出現發燒、腹痛或類似病毒感染症狀，應主動告知醫療團隊。醫師也應詳細詢問家庭成員有無疑似腸病毒感染情形。當新生兒在出生後幾天內突然健康惡化，更要將腸病毒列入重要考量，把握黃金治療時機。
