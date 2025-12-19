孕婦痔瘡發生率達8成 35歲媽媽產後劇痛「無暇顧娃」

一名35歲林姓女子在懷孕後期深受痔瘡之苦，產後疼痛更加劇烈，不僅排便時痛苦萬分，就連照顧新生兒都受到影響，身心承受極大折磨。雲林縣中國醫藥大學北港附設媽祖醫院大腸直腸外科醫師何建霖指出，透過藥物搭配正確衛教，能有效緩解孕期痔瘡困擾。

國外研究數據更顯示高達80％的孕婦會出現痔瘡症狀，又以懷孕第3期與產後時期最為明顯。 （示意圖／Pexels）

何建霖表示，孕婦痔瘡問題相當普遍，根據台灣大型研究數據，孕期痔瘡累積發生率約31％，而國外研究數據更顯示高達80％的孕婦會出現痔瘡症狀，又以懷孕第3期與產後時期最為明顯。造成孕期痔瘡的主因包含子宮擴大壓迫肛門靜脈導致血液循環不佳、孕期黃體素上升使腸道蠕動變慢引發便秘，加上生產過程長時間用力更會讓痔瘡腫脹加劇。若孕婦本身有便秘及痔瘡病史、胎兒體重較重或生產時用力時間過長，發生風險將更高。

廣告 廣告

林小姐前往北港媽祖醫院求診後，經何建霖詳細檢查並給予口服藥物、局部藥膏與衛教指導，1個月後症狀已大幅好轉。何建霖說明，研究資料顯示孕婦在懷孕第3期痔瘡症狀最為嚴重，但產後多數會自然緩解，僅約3.3％的產婦在產後1個月仍持續有症狀。

因此孕期治療以保守方式為主，包括增加膳食纖維與水分攝取、使用局部藥膏（類固醇搭配局部麻醉劑）、調整排便習慣等。何建霖強調，侵入性治療僅適用於症狀嚴重且保守療法無效的個案。

預防痔瘡可從日常生活著手，包括減少攝取酒精、辛辣、油炸、花生等刺激性食物。 （圖／Photo AC）

何建霖提醒，預防痔瘡可從日常生活著手，包括減少攝取酒精、辛辣、油炸、花生等刺激性食物；增加蔬果攝取量，每日水分補充量約為每公斤體重乘以30c.c；如廁時間控制在5分鐘內、避免過度施力；排便後以溫水清洗肛門部位；每天早晚及排便後以約40度溫水坐浴3至5分鐘；避免長時間久坐或久站，每1至2小時應起身活動；維持正常作息避免熬夜。

何建霖也提醒，含類固醇成分的痔瘡藥膏不適合長期使用，若使用超過2週可能造成皮膚變薄，務必在醫師指導下使用。此外，若出現大便帶血、腹脹、體重減輕等異常症狀，須進一步透過大腸鏡檢查排除其他病灶甚至大腸癌的可能性。

延伸閱讀

養「異寵」有風險！陸男餵寵物百步蛇遭咬傷 拇指慘壞死截肢

《憲訴法》遭判違憲 3位大法官喊「判決無效」！

耶誕冷雨滴滴答！北東率先炸雨 明起「淹番薯」