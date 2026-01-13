孕婦突路邊產子「緊抱冰冷嬰」 路邊剪臍帶畫面曝！

社會中心／饒婉馨報導

台北市士林區文林路日前發生一起街頭接生案件，一名孕婦在路邊突發產兆、難忍劇痛，因此直接在馬路旁產下嬰兒，隨後抱著新生兒癱坐路邊，路過民眾急忙報警，等到員警獲報趕抵後，看見產婦懷裡抱著臍帶尚未剪斷的嬰兒，2名員警透過電話接受醫護遠端指導，最終成功協助母子平安送醫。





士林街頭驚見「孕婦馬路旁產子」緊抱嬰！臍帶還沒剪…員警急打119遠端指導

醫護人員在警員幫忙控管交通的情況下，於路旁順利剪完臍帶。（圖／翻攝畫面）









士林街頭驚見「孕婦馬路旁產子」緊抱嬰！臍帶還沒剪…員警急打119遠端指導

產婦無力癱坐路旁，懷中緊抱剛生下的嬰兒。（圖／翻攝畫面）

廣告 廣告





據悉，台北市警局士林分局文林派出所2名員警正在值勤，接獲民眾報案電話後，便火速趕往現場，驚見產婦癱坐路旁，懷中抱著臍帶尚未剪斷、全身濕冷的初生兒，生命徵象尚未穩定。然而，面對這場突如其來的「震撼教育」，兩名員警展現極致的冷靜與專業，在等待救護車趕抵的空檔，立即撥打 119 並開啟擴音功能，藉由救護人員的遠端指導，同步進行新生兒照護與產婦安撫，在警消跨單位「遠端合作」下，現場確保了嬰兒口鼻暢通；隨後救護車趕抵，於路邊順利完成剪臍帶程序。兩名員警一邊維持現場交通，一邊護送救護車直奔醫院，最終母子均安。





士林街頭驚見「孕婦馬路旁產子」緊抱嬰！臍帶還沒剪…員警急打119遠端指導

派所警員林志一（左）、黃亭瑄（右）面對如此情況，仍保有專業、冷靜。（圖／翻攝畫面）





對此，士林分局呼籲，警察工作不僅在於治安維護，更是守護市民生命的守門員。此次員警從「護送交通」到「協助接生」，完美詮釋了以民為本的精神。警方也呼籲，若民眾遭遇緊急狀況請保持冷靜撥打110，警方將攜手醫護體系，在第一線提供最即時、最有溫度的援助。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：孕婦街頭突產子「癱坐抱冰冷嬰」畫面曝！警急打119遠端合作「路邊剪臍帶」

更多民視新聞報導

紅燈看手機遭罰3千！法官舉1點「撤銷裁罰」糾正警

高雄4學生公園「踩踏、戳弄」虐魚片曝…遭環保局開罰！

幫女子「打開心結」神壇前猥褻！廟祝辯：王母娘娘指示

