孕婦羊水突破緊急接生 員林中正路郵局變身臨時產房迎新生命

▲彰化郵局局長陳樂明今日上午特地攜帶禮品前往醫院探望母子，並送上誠摯祝福。（圖／彰化郵局提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】員林中正路郵局於29日傍晚接近營業結束時，意外成為迎接新生命的溫暖場域。一名張姓孕婦在郵局辦理業務時突然破水，在郵局同仁、熱心民眾與救護人員通力合作下，順利於郵局大廳產下一名男嬰，母子均安，過程宛如一場感人的「生命接力賽」，也為地方留下佳話。

事發於當日下午約4時50分，張姓孕婦在員林中正路郵局內辦理相關業務時感到身體不適，隨後發現羊水破裂。郵局同仁察覺異狀後，立即展現高度警覺與臨場應變能力，迅速分工合作，一方面撥打119請求救護車支援，另一方面安撫孕婦情緒，並清空周邊空間，維持現場通風與動線順暢，為後續救護爭取寶貴時間。

廣告 廣告

救護人員趕抵後，經初步評估確認胎頭已下降，產程進展迅速，若移動恐有風險，遂決定原地接生。就在此時，營業廳內多位正在洽公的民眾不約而同放下手邊事務，自發性圍成一圈，為孕婦築起一道溫暖的「愛的人牆」，協助遮蔽視線，守護產婦的隱私與尊嚴，讓醫護人員能專心進行接生作業。

在眾人齊心守護下，經過約20分鐘的緊急處置，張姓孕婦順利產下一名男嬰，嘹亮的哭聲在郵局大廳響起，現場氣氛既緊張又感動。隨後，母子在醫護人員細心照護下，由救護車送往醫院進一步觀察，狀況穩定。

彰化郵局局長陳樂明今（31）日上午特地攜帶禮品前往醫院探望母子，並送上誠摯祝福。陳樂明表示，郵局一向是社區的好鄰居，這次能在歲末年終之際見證新生命誕生，別具意義，也象徵「新生命、新希望」。他對第一線同仁的冷靜應變，以及現場民眾展現的溫暖互助精神，表達高度肯定與由衷感謝。