孕婦腹痛焦急人夫衝派出所求助 中正一暖警開道送醫

圖說：臺北市中正第一分局仁愛路派出所警員劉政堯、戴琮庭。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市中正第一分局仁愛路派出所員警，日前晚間突有男子著急至派出所表示渠外籍懷孕的妻子突然腹痛不適，請求警方協助開道就醫，員警豪不猶豫沿途開啟警笛和警示燈，沿途協助護送丁民一家至新北市板橋區的婦幼醫院就醫。

仁愛路派出所警員劉政堯、戴琮庭前日擔服備勤勤務，得知丁民所述情況後，當時正逢下班尖峰時刻，沿線交通壅塞，為考量孕婦與胎兒安全，當機立斷駕駛巡邏車開啟警示燈和警笛指揮開道，即刻救援途中經過路口仍不忘停等，確認行經車輛皆停止才安全通過，原本需40分鐘的路程，僅10分鐘左右抵達醫院，員警一併陪同上樓確認婦人安全後才離去，丁民表示非常感謝警方積極協助。

中正第一分局表示，警察對於急需協助之民眾視民如親，如遇特殊情狀不要慌張，可撥打119或110清楚描述，警消人員皆可提供緊急之協助。也提醒駕駛在行車過程中，如聽聞警笛聲請先減速後再停讓，避免造成後方車輛追撞。