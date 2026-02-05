孕婦自撞釀一屍兩命！丈夫悲慟認屍 檢警複驗查真相

一名孕婦昨摔車自撞，釀一屍兩命。翻攝雙北時事臉書



太悲傷！新北市新莊區昨天（2／4）傍晚發生死亡事故，而且竟是一屍兩命！一名27歲王姓孕婦，下個月就是預產期了，沒想到昨天傍晚騎機車行經新莊區環漢路一帶，不明原因自撞路緣石，噴飛重摔滑行，送醫後不治。家屬悲慟抵達殯儀館認屍，釀成「一屍兩命」，王女的父親、丈夫今天（2／5）低調現身殯儀館，2人神情哀傷，面對詢問不發一語。

根據了解，新北市消防局昨傍晚6時許，接獲民眾報案，指稱環漢路二段往三重方向有機車自撞，警消到場後發現王姓女騎士頭部臉部重創、多顆牙齒斷裂、手部骨折，傷勢嚴重，現場已無呼吸心跳，緊急送醫搶救後仍傷重身亡。

警方調閱監視器發現，王女當時騎乘在車道外側，不明原因擦撞路緣石之後，導致重心不穩摔車，車輛撞上電線杆之後又往前滑行近20公尺才停下，警方事後抽血檢測王女酒測值為0，已排除毒駕、酒駕。

檢警今日下午進行相驗，法醫勘驗後，家屬對於死因並無意見，但檢警為了完善調查，將調閱救護人員密錄器等相關資料之後再擇日複驗。

