孕婦街頭急產「嬰兒臍帶沒剪」 士林警即刻救援母子均安

台北市士林街頭發生一名孕婦在路邊急產事件！警方接獲民眾報案，發現孕婦臉色蒼白癱坐在大馬路旁，懷中緊抱著剛出生的嬰兒，寶寶臍帶尚未剪斷，隨後救護車趕抵，於路邊順利完成剪臍帶程序。

台北市士林街頭日前發生一名孕婦在路邊產子事件。（圖／警方提供）

士林分局文林派出所林志一警員和黃亭瑄警員於日前分別擔任備勤及監視器維護勤務，勤務中接獲民眾報案，有孕婦於士林區文林路一帶突發分娩情形，兩名警員隨即趕赴現場處理，驚見產婦癱坐路旁，懷中抱著臍帶尚未剪斷、全身濕冷的初生兒，生命徵象尚未穩定，情況迫在眉睫。

由於事發時氣溫極低，嬰兒不僅全身濕冷，哭聲也相當微弱，兩名警員立即撥通119求援，並開啟擴音功能讓救護人員進行「隔空指導」。警方依照電話另一頭的專業指示，確保新生兒的口鼻暢通，避免分泌物造成窒息危險，同時持續安撫產婦情緒並確認其身體狀況。

醫護人員抵達現場後，在路邊完成剪斷臍帶、為嬰兒保暖以及摩擦身體刺激哭聲等緊急處置作業。當清脆的嬰兒啼哭聲劃破街頭時，才讓在場所有人員鬆了一口氣。警方隨後駕駛警車一路鳴笛開道，護航救護車以最快速度前往新光醫院，確保母子能獲得完善的醫療照護，最終母子均安。

兩名警員在現場開啟擴音功能讓救護人員進行「隔空指導」，依照電話另一頭的專業指示展開動作，避免寶寶因分泌物造成窒息。警員林志一（左）、警員黃亭瑄（右）。（圖／警方提供）

士林分局表示，警察工作不僅在於治安維護，更是守護市民生命的守門員，此次警員從「護送交通」到「協助接生」，完美詮釋了以民為本的精神。警方也呼籲，若民眾遭遇緊急狀況請保持冷靜撥打110，警方將攜手醫護體系，在第一線提供最即時、最有溫度的援助。

