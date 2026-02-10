孕婦近足月盲腸炎發作 緊急剖腹併切除闌尾 母嬰平安

一名二十六歲懷孕三十九週的第一胎孕婦，日前因腹痛兩天至苗栗市大千綜合醫院急診就醫，經醫療副院長暨婦產科醫師林敬旺及一般外科主任劉信誠聯合會診，高度懷疑為急性盲腸炎，因此緊急為孕婦執行剖腹生產併盲腸切除手術。在跨團隊合作下，產婦成功產下健康男嬰，急性盲腸炎病況也順利完成治療。充分展現大千婦產科與外科團隊的緊密合作與專業判斷能力，在關鍵時刻做出正確決策，成功守護母嬰健康。

林敬旺醫療副院長表示，該名孕婦懷孕期間產檢一切正常，卻在足月前夕發生持續腹痛，檢查發現白血球數值高達一萬八千三百六十(正常值約四千至一萬）但體溫正常，且無明顯子宮收縮、子宮頸未擴張、胎心音正常，然而腹部觸診時右下腹有明顯壓痛及反彈痛，因此高度懷疑是急性盲腸炎。當下立即安排腹部電腦斷層檢查，並會診一般外科劉信誠主任共同評估。經過跨科團隊仔細討論，且與孕婦及家屬充分溝通解釋後，決定執行緊急剖腹生產併盲腸切除手術。

林敬旺表示，手術中發現盲腸已嚴重腫脹化膿，瀕臨破裂邊緣，腹腔內更已有約一百毫升的膿樣腹水，情況相當危急，所幸醫療團隊在妥善保護手術傷口避免污染的情況下，順利接生寶寶，同時完成盲腸切除手術。產婦術後接受抗生素治療，恢復良好、順利平安出院。

林敬旺進一步說明，懷孕期間併發急性盲腸炎的處理相當複雜，必須同時考量孕婦及胎兒的安全，治療方式也會依懷孕週數不同而有異，未達胎兒可存活週數時會優先執行緊急盲腸切除手術，術後追加抗生素治療並繼續懷孕，但須密切監測胎兒狀況，因為母體急性盲腸炎可能併發菌血症，導致子宮內胎兒感染，甚至可能造成胎死腹中。胎兒已可存活但仍屬早產週數時(如二十八至三十四週)，需要審慎權衡孕婦與胎兒的安全，由跨科團隊共同評估最佳處置時機與方式，在考慮早產兒風險與子宮內胎兒感染風險之間做出最適切的決策。胎兒已近足月時(如本案例三十九週)，可考慮同時執行剖腹生產及盲腸切除手術，確保母嬰安全。

林敬旺提醒，孕婦若出現持續腹痛，特別是右下腹疼痛、噁心嘔吐等症狀，應立即就醫檢查，切勿輕忽。急性盲腸炎若未及時處理導致破裂，可能引發腹膜炎、敗血症等嚴重併發症，對孕婦及胎兒都有生命威脅。