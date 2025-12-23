孕婦遇暴力事件怎自保？醫籲：快走勿奔跑、護腹避碰撞

針對近期捷運站發生突發暴力事件，孕婦若出門在外遇到突發危險狀況，首要原則是保護自己與腹中胎兒安全，務必以穩定、安全的方式迅速離開現場，並強調「選擇逃離，是對生命最負責的決定」。

危急時刻孕婦牢記三大原則：逃、躲、擋。（圖／臺北市立聯合醫院）

臺北市立聯合醫院婦幼專案辦公室主任、婦產部主任張芳維提醒，孕婦因腹中有寶寶、重心改變，平衡感較差，跌倒風險明顯增加，不宜奔跑。建議孕婦牢記「逃、躲、擋」三大原則。

第一是「逃」，發現有人持械、攻擊他人或出現危險行為時，應加快腳步但避免奔跑，以穩定步伐朝最近出口或安全區域快步走，同時雙手托住肚子，可降低快走時的重心不穩，也可保護寶寶，避免被路人直接衝撞到。

第二是「躲」，若當下環境受限、無明確逃跑路線，應就近躲避於柱體、車廂角落或大型設施後方掩蔽，降低直接遭受攻擊的機率，同時可用雙手或包包護住腹部，維持身體穩定，避免跌倒與碰撞。若推車裡有小孩，須先抱起寶寶，以推車擋住外面，形成障礙物，讓暴徒較不易接近，同時建議蹲下，維持重心平穩，用雙手或包包護住腹部。

孕婦若受傷，盡量左側躺，維持子宮血流以保護胎兒。（圖／臺北市立聯合醫院）

第三是「擋」，張芳維強調「絕對不要正面對抗」，萬不得已遭逼近、無法躲避或逃離時，可利用包包、外套、雨傘與嬰兒車等隨身物品防護，暫時拉開距離，創造撤離空間。他也提醒孕婦平時搭乘捷運時，可優先選擇靠近車門、緊急對講設備或站務人員較近的位置，避免滑手機過度專注，以利即時察覺異常狀況。

張芳維特別提醒，孕婦如果在過程中受傷，在安全環境下，應盡量往左側躺，或將子宮推向左側，可以緩解下腔靜脈壓力，維持良好的血液循環。若事後身體出現子宮收縮、腹痛、陰道出血、頭暈、胎動明顯減少等孕期異常症狀，即使當下未受傷，也應儘速就醫評估。

