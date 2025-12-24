孕婦遇隨機攻擊，受傷如何自保？醫教「轉換1姿勢」先維持血液循環

近期捷運站接連發生突發暴力事件，引發社會關注。對於孕產婦而言，行動與反應能力可能受限，外出時若不幸遇到突發危險狀況，更需要事先了解正確的自我保護原則，以確保自身與腹中胎兒的安全。醫師指出，孕婦應牢記「逃、躲、擋」原則，一旦發現暴力行為，應立即以快步方式撤離現場。







孕婦遇危險牢記3原則



台北市立聯合醫院婦幼專案辦公室主任、婦產部主任張芳維指出，隨著身體重心改變，平衡感也會變差，跌倒風險明顯增加，因此不宜奔跑。首要原則是保護自己與腹中胎兒的安全，務必以穩定、安全的方式迅速離開現場。

在危急時刻選擇逃離，是對生命最負責的決定。建議孕婦牢記「逃、躲、擋」3大原則，一旦發現暴力行為，應立即以快步方式撤離現場；若無法安全撤離，應就近尋找掩護躲避；萬不得已遭受攻擊時，以保護自身與腹中胎兒生命為優先，進行必要的防禦。









逃：發現暴力行為，快步撤離

發現有人持械、攻擊他人或出現危險行為時，加快腳步但應避免奔跑，以穩定步伐朝最近出口或安全區域快步走，同時雙手托住肚子，可降低快走時的重心不穩，另也可以保護寶寶，避免被路人直接衝撞到。

躲：無法安全撤離時，躲避掩護

若當下環境受限、無明確逃跑路線，應就近躲避於柱體、車廂角落或大型設施後方掩蔽，降低直接遭受攻擊的機率，同時可用雙手或包包護住腹部，維持身體穩定，避免跌倒與碰撞。若推車裡有小孩， 須先抱起寶寶，以推車擋住外面，形成障礙物，讓暴徒較不易接近。同時建議蹲下，維持重心平穩，用雙手或包包護住腹部，避免跌倒與碰撞。

擋：萬不得已遭攻擊時，護命防禦

絕對不要正面對抗。萬不得已遭逼近、無法躲避或逃離時，可利用包包、外套、雨傘與嬰兒車等隨身物品防護，暫時拉開距離，創造撤離空間。提醒孕婦平時搭乘捷運時，可優先選擇靠近車門、緊急對講設備或站務人員較近的位置，避免滑手機過度專注，以利即時察覺異常狀況。





受傷應盡量往左側躺



張芳維特別提醒，孕婦如果在過程中受傷，在安全環境下，應盡量往左側躺，或將子宮推向左側，可以緩解下腔靜脈壓力，維持良好的血液循環；若事後身體出現子宮收縮、腹痛、陰道出血、頭暈、胎動明顯減少⋯⋯等孕期異常症狀，即使當下未受傷，也應儘速就醫評估。

本文授權轉載自《優活健康網》，原文為孕婦遇隨機攻擊，受傷如何自保？醫教「轉換1姿勢」先維持血液循環