孕婦遭詛咒「一屍兩命」！女星愛雅深夜怒衝派出所報案

藝人愛雅自去年宣布懷孕喜訊以來，經常在社群平台分享孕期點滴，獲得許多粉絲祝福。然而近日卻遭到網友在留言區寫下駭人聽聞的詛咒。該名網友留言表示「祝你流產一屍兩命，想起都開心」，惡毒言論令人髮指。

根據愛雅公開的報案證明單顯示，她於1月17日23時47分前往臺北市政府警察局內湖分局西湖派出所正式報案。案件類型屬於一般刑案妨害名譽信用，證明單明確記載她遭到不明人士公然侮辱與恐嚇。

愛雅在限時動態表示，出道至今對於網路謾罵始終以平常心面對，從未想過動用司法方式回應。然而當言語指向尚未來到這個世界的生命時，她著實感受到被恐嚇、被詛咒與威脅的不適感。她強調身為母親無法也不該視若無睹，即使不一定找得到對方，仍會選擇保護孩子，守住應有的界線。

值得注意的是，留下惡毒言論的網友大頭貼竟是親子照，言行落差令人毛骨悚然。愛雅決定不將對方帳號馬賽克，直接曝光惡行。她表示這種留言真的會嚇壞媽媽，但會為了孩子繼續堅強應對。

愛雅與圈外人士萬先生於2022年登記結婚，兩年後補辦婚宴。目前懷胎八個月的她，預產期約落在今年2月，正值迎接新生命的關鍵時刻。此次事件引發網友熱議，紛紛留言支持愛雅以法律途徑保護自己與寶寶，譴責網路霸凌行為。

