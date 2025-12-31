孕婦郵局突羊水破 彰化員林救護人員民眾合力接生

（中央社記者吳哲豪彰化31日電）張姓孕婦在員林中正路郵局辦理業務時，突然羊水破了，郵局同仁見狀除打119請求救護車支援，救護人員到場後緊急接生，民眾也組成人牆保護孕婦隱私，讓男嬰順利在郵局出生。

中華郵政彰化郵局今天發布新聞稿，1名張姓孕婦29日在員林中正路郵局辦理業務時，感覺身體不適，沒多久發現羊水破了，郵局同仁見狀立即分工合作，有人打119請求救護車救援，也有人幫忙安撫，騰出空間讓孕婦休息。

彰化縣消防局救護人員到場後發現狀況危急，必須直接在郵局大廳接生，當時也在郵局辦理業務民眾也組成人牆，幫忙保護產婦隱私，救護人員約花20多分鐘，讓孕婦順利產下男嬰，當男嬰哭聲響徹大廳時，包括郵局同仁及在場民眾，都放下心中大石頭，救護車也載運產婦及男嬰前往醫院。

彰化郵局局長陳樂明今天上午攜帶禮品前往醫院探視婦人及男嬰；陳樂明說，郵局一直都是大家的好鄰居，員林中正路郵局的同仁們，也都很開心能協助婦人順利產下男嬰。（編輯：李淑華）1141231