孕婦郵局辦事羊水突破裂 熱心民眾築「人牆」守護男嬰出生

在歲末年終的溫馨氣氛中，彰化員林中正路郵局發生了一場驚險又動人的插曲。本月29日下午，一名孕婦在郵局洽公時突然羊水破裂，由於情況緊迫，救護人員決定直接在郵局大廳接生，在郵局員工的冷靜應變與現場民眾自發築起「人牆」守護隱私下，一聲宏亮啼哭，「郵局寶寶」順利誕生。

彰化郵局表示，事發於當天下午約4時50分，正值營業即將結束前的忙碌時段，張姓孕婦在櫃檯候辦業務時，身體突然出現劇烈不適並破水，郵局同仁見狀立即分工合作，一邊撥打119報警，一邊迅速淨空周邊空間、搬來屏風並維持通風，同時不斷安撫孕婦緊張的情緒，在黃金時間內打造出臨時醫護區。

救護人員抵達後經專業評估，發現胎頭已降，已無多餘時間移動至醫院，必須立刻就地接生。此時，現場正在洽公的民眾展現了台灣濃厚的人情味，多位不相識的市民自發性地圍成一圈，背對產婦形成一道人牆，用身體為張姓孕婦遮擋視線、保護尊嚴，讓醫護人員能在完善的隱私保護下專心作業。

在眾人齊心守護約20分鐘後，一名健康男嬰順利降生，母子隨後由救護車送往醫院進一步休養。彰化郵局局長陳樂明今（31日）特別前往醫院探視，並致贈禮品慰問。陳樂明感性地表示，郵局一直是民眾的好鄰居，這次能在郵局大廳迎接新生命，不僅別具意義，更印證了社會大眾在關鍵時刻展現出的無私善意與愛心。





