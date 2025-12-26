孕婦都會長痔瘡？ 生產能同時進行痔瘡手術嗎？ 醫教「6招」緩解不適

【緯來新聞網】雖然痔瘡是國內很常見的疾病，但是對於懷孕的女性來說，若在孕中或產後遇上痔瘡麻煩，難受指數可說是直接飆升，然而，根據臨床統計，約有30％~40％的孕婦在孕中或產後會有患痔瘡，而痔瘡的發生率會隨孕婦的年齡與生產次數而有所提升，大腸直腸科醫師陳威智指出，主因在於在懷孕期間，肚中的寶寶會不斷撐大子宮造成腹壓的上升以及末端血液回流不易，這些都是加重痔瘡發作的危險因子，而自然產的產婦在產程當中，因為閉氣的用力使腹內壓力增加，讓血流也都集中在下半身，讓比較輕微的痔瘡更容易加重而發作了。

（圖／醫健新聞提供）

懷孕期間出現的痔瘡，生完後會復原嗎？

懷孕期間出現的痔瘡，在我們寶寶出生後，就會慢慢的在腹壓減輕以及血液回流改善的狀況下慢慢復原，但是發作時被撐鬆的結締組織，往往無法百分之百的恢復到產前狀態，就像是我們小時候在吹氣球一樣，第一次把它吹起來的時候總是比較費力，但是一旦有成功吹起後，就會比較容易地再把氣球吹起來。因此在生活作息上便要多加保養，以降低再發作的機會。



生產、痔瘡手術同時進行？ 答案是「不建議」

妊娠最終的期望是產婦及胎兒安全為第一優先考量，所以這邊醫師並不建議孕婦在生產中一併接受痔瘡手術，痔手術適合評估時間約在「產後兩個星期」。



原因在於，自然產的過程中媽媽會耗費大量的力氣，加上產後胎盤脫落要優先處理，以及最容易致命的產後大出血都是必須嚴密的監控的，這時候再增加一個開刀的傷口可能會延遲發現問題的時間，所以在生產的當下是不建議同時接受痔瘡手術。



運用6招，舒緩孕中、產後痔瘡不適

如果媽媽曾經在懷孕生產的過程中有困擾於痔瘡發作的問題，在產後有稍緩解的情形，一旦面臨到再次懷孕的時候，仍然會有可能再次的發作，因此，會建議，如有再次生產計劃，可以選擇懷下一胎前來將痔瘡問題處理，在孕期、產後可以透過6招來舒緩不適感



●坐姿要正確：應保持正確的坐姿，避免長時間翹腳及久坐，加重骨盆的壓力，容易導致痔瘡形成。



●飲食要注意：多攝取膳食纖維，如蔬菜、水果、全麥食品等，避免辛辣刺激性和油膩、重口味的食物，這些食物容易引起便秘和腹瀉進而增加痔瘡的風險。



●運動適量：輕量的運動，像是散步或者坐床邊踢腿，可以刺激腸胃蠕動以及周邊血液的回流，減少便秘和腹瀉的發生，進而降低痔瘡的風險。另外適當的凱格爾、提肛運動有助於加強肛門周圍肌肉，進而降低痔瘡的風險。但要避免過度用力，以免加重痔瘡的症狀。



保持良好的衛生習慣：產婦在排便後應及時用溫水清洗肛門周圍的皮膚，避免使用含有刺激性成分的清潔劑，以免導致皮膚過敏和炎症。



●溫水坐浴：產婦真的面臨到痔瘡發作的不適感，還是會建議以38-40度的水坐浴5-15分鐘左右，一天至少三次。可以促進肛門附近的血液循環，除了降低不適感之外也有助於痔瘡的回復。



●適時就醫：如果產婦出現了痔瘡的症狀，如疼痛、灼熱感、肛門搔癢等，應及時就醫，接受專業醫師的處置，以免病情加重。

（圖／醫健新聞提供）

本文由「醫健新聞」整理授權轉載。

