孕婦騎車自撞燈桿噴飛20米！臨盆前夕釀一屍兩命悲劇

昨天晚間6時許，新北市新莊區環漢路二段發生一起致命車禍。27歲王姓女子騎乘機車沿環漢路二段往三重方向行駛，準備下班返回板橋住家途中，車輛突然偏離車道，先是撞擊道路與人行道之間的邊界緣石，隨後連人帶車騰空飛起，猛烈撞上路旁燈桿。

監視器畫面顯示，王女當時穿著厚外套、戴著圍巾，突然往右偏移後發生撞擊。強大撞擊力道將王女整個人拋飛，面部朝下重摔著地，造成臉部血肉模糊、多顆牙齒斷裂、左手臂嚴重骨折。機車則因巨大慣性力道，在撞擊後向前滑行約20公尺才停下，現場零件碎片散落一地。

路過民眾見狀立即撥打電話報案，轄區警方與救護人員火速趕抵現場。經初步檢視，王女已當場失去呼吸心跳。救護人員立即實施急救措施，並將其送往衛福部臺北醫院進行緊急搶救。儘管醫療團隊歷經近2小時努力，王女仍因傷勢過重回天乏術，於晚間7時50分宣告不治。

令人心碎的是，王女下個月即將臨盆，這場突如其來的意外導致一屍兩命。家屬獲知消息後悲痛萬分，無法接受這個事實，在網路上發文尋求當時經過的駕駛提供行車記錄器畫面，希望能釐清事故真正原因。

新莊分局交通分隊分隊長彭立辰表示，王女送醫搶救後仍宣告不治，目前全案已由分隊完成現場勘查採證，後續將依調查結果釐清事故原因。警方調查釐清，王女體內酒精反應為0，初步排除酒後駕車可能。經調閱周遭相關監視器畫面，初步判定王女為自摔後重創不治，暫無其他車輛影響或道路因素導致事故發生。

稍早前王女的遺體在新北市立殯儀館由檢警會同法醫進行相驗，王女父親與丈夫悲傷到場。原本充滿希望準備迎接新生命的家庭，如今天人永隔，留給親友無盡哀傷。警方呼籲民眾騎乘車輛應隨時注意身體狀況，若感到疲勞或不適，應先休息再上路，避免憾事發生。

