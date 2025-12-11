孕婦一進門狂落淚…醫生揭「婆婆干預育兒」最常見！

生活中心／饒婉馨報導

台大醫院婦產科醫師施景中指出，自從擴大產後健康照護服務以來，儘管醫療院所的負擔加重，卻也因此得以及早發現部分產婦罹患產後憂鬱的狀況。他觀察後發現，造成產婦困擾的主因幾乎都源自家庭內部的巨大壓力，其中又以「婆婆過度介入育兒方式」最為普遍且常見。





台大醫院婦產科醫師施景中在臉書PO文，點出影響產婦心情的最大因素。（圖／民視新聞）

台大醫院婦產科醫師施景中10日在臉書發文分享，關於產後憂鬱的資訊，他說明，「今年6月開始，國健署開始擴大產後檢查的服務，產後3週6週各要回診一次，而且多了許多檢查內容」，而健保僅給付五百多點，讓醫院負擔增加更是苦不堪言，接著說「孕婦有的也覺得很無趣，只是一個生產，過去看一次就可以，現在要在產後門診大排長龍看兩次，有的第二次回診就不想回來了；但是偶爾也會抓到一些產後憂鬱的孕婦，其中一些憂鬱，來自於產後，來自家庭的壓力，最常見到是來自婆婆對教養方式的干預」。

孕婦不管在產前或產後都承受極大壓力，不應該再受長輩干預教育方式。（示意圖／民視新聞）

施景中分享其中一個實際案例，「上週也碰到一個孕婦，沒有任何理由，進來門診就一直流眼淚，我們也將她轉介給身心科醫師處理」，孕婦直言，「生完之後我一直很憂鬱，我今天最開心的事，就是看到醫師您了」。他對此奉勸家中長輩，表示「剛生完的孕婦已經很累了，請不要再強加自己的觀念、要干擾年輕人照顧教養小孩的方式」，也坦白自己工作壓力也不小，當日住院名單已達到18人，星期天從台中開會回來不知道已經加班接生了多少小孩了，他補充，「但是能服務孕婦、還有讓產後憂鬱的孕婦見到我感到開心，這也是我對菩薩發的願，希望能夠利益更多人」，並喊話：我會努力下去的。





許多網友曾找施景中看診，也分享實際經驗。（圖／翻攝自Jin-Chung Shih臉書）

貼文曝光後，許多深感認同的網友留言「真的很有感覺，當年生完大寶全世界都在喜悅中，只有我在哭泣，人生沒有那麼崩潰過」、「曾經是產婦的我，身有同感，家中的長輩的態度是關鍵」、「施醫師真的很讓人感覺放心安心，即使兩個小孩都已經長大了，還是會懷念以前門診等候的那段時光，謝謝施p一直努力著守護著」、「感謝施醫生～從懷孕過程到產後，還好有您一路陪伴到寶寶平安出生，台灣有您真好，您辛苦了」、「謝謝施P幫我女兒接生，孫子健康可愛，全家都很開心」。

原文出處：孕媽咪一進診間就狂落淚…醫生點名「婆婆介入教養方式」成最常見壓力源

