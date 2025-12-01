懷孕期間，孕媽咪就像是寶寶的營養製造機，鈣質是胎兒骨骼與牙胚形成的關鍵營，細到神經傳導、肌肉收縮、凝血都需要鈣參與，若攝取不足，身體會把鈣從媽媽骨骼中調度，可能造成骨密度下降、牙齒敏感或痠痛，在部分鈣攝取偏低的族群，補充足量鈣還能幫助降低子癲前症風險，所以孕期一定要「補鈣」補得聰明又均衡，孕期營養，補充鈣質這樣吃，依美國NIH建議，孕媽咪每日建議攝取約1000mg的鈣質。

以下是每100克食材的鈣含量： - 小魚乾：2213mg - 黑芝麻：1354mg - 切片起司：606mg - 豆腐：140mg - 鮮奶：100mg - 優格：97mg 建議動植物來源一起補 ，才能營養更全面 搭配其他營養素更好吸收，曬太陽能幫助體內合成維生素D，建議早上9–10點或下午3–4點曬10–30分鐘最適合，若天氣不好或日曬不足也可從蕈菇類、魚類等食物補充維生素。 營養師小提醒 補鈣時記得避免與高鐵食物或咖啡、茶同時攝取會降低彼此吸收效率，另外孕期除了鈣質外 葉酸、鐵、蛋白質也都要兼顧，讓媽媽穩定補營養、寶寶長得更健康。

