孕媽咪帶2歲兒健檢打預防針並一起塗氟 一站式友善服務貼心便利

28歲烏克蘭女子四年前與台灣男子結婚，去年產子，今年懷第二胎，孕媽咪上月帶著混血2歲兒子到臺中醫院兒科健檢打預防針，媽媽也順便做六個月產檢，兒科、婦產科醫師貼心會診牙科，透過綠色通道不必等候，就完成孕媽咪與兒子塗氟。烏克蘭孕媽咪對於牙科、婦產科與兒科「一站式」服務，跑一趟醫院就可以完成產檢、兒子健檢打預防針，以及牙齒塗氟，表示「台灣醫療真的太貼心，太便利了！」。

衛福部臺中醫院牙科林佳詠主任說，這對異國鴛鴦結婚後，第一個寶貝就在台中醫院出生，並參與小兒科幼兒專責計畫，醫院會定期提醒爸媽帶小朋友到醫院健檢與施打預防針、牙齒塗氟。林佳詠主任說，國民健康署目前除了提供零到六歲以下幼兒，長牙後就可以接受每半年塗氟預防蛀牙的定期檢查與治療；孕婦則懷孕滿三個月後也建議三個月塗氟預防牙周病產生，65歲以上長者、糖尿病與癌症、洗腎等患者等符合資格者，也有提供免費牙齒塗氟補助，希望預防勝於治療，讓大家都可以擁有一口健康好牙。

林佳詠主任表示，「幾乎天天都有兒科轉介過來塗氟的幼兒，歡迎家有六歲以下幼童的爸媽多多利用。」，衛生福利部臺中醫院身為母嬰親善醫院，牙科門診期間提供小兒科與婦產科患者綠色通道，只要會診該科，免排隊就可以接受隨到隨塗氟服務，希望透過一站式服務，提供母親與嬰幼兒友善護牙環境，產檢順便洗牙塗氟，兒童健檢順便塗氟，讓媽媽輕鬆懷孕，嬰幼兒健康成長。（張文祿報導）