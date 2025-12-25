孕媽咪遇到暴力事件別慌張 教妳「三步驟」守護母胎安全

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】近期台北捷運站周邊發生令人心痛又遺憾的突發暴力事件，引發民眾對公共安全的高度關注，而大腹便便的孕產婦如果外出，不幸遭遇危險狀況，該如何及時自保，也成了大眾關注焦點。臺北市立聯合醫院婦幼專案辦公室主任、婦產部主任張芳維提醒，孕產婦因懷有胎兒、身體重心改變，行動與平衡能力不如以往，一旦身處暴力現場，跌倒風險明顯增加，在危急時刻，「穩定、安全地迅速離開現場」是守護母胎安全的最高原則，切勿因慌亂而增加自身受傷機會。

孕婦跌倒風險高 「逃、躲、擋」原則降低孕期受傷機會

張芳維主任指出，準媽媽若在懷孕期間發生跌倒，本來就容易造成腹部撞擊或早產風險，因此在突發危險情境中，第一時間不建議孕婦快速奔跑，建議應以穩定的方式迅速遠離。

張芳維主任並強調，孕婦面對危急時刻，避難的方式與一般人不同，建議應牢記「逃、躲、擋」三大原則，以求在最大限度內降低母胎受傷風險。

無法撤離先躲藏 善用隨身物品「擋」創造逃生空間

首先在「逃」的訣竅，孕媽咪們只要察覺周遭出現持械、攻擊或異常行為，務必加快腳步離開現場，且行進時可雙手托住腹部，幫助維持重心與保護胎兒，並避免在人群推擠中遭受衝撞。

至於第二步的「躲」，若準媽咪無法在第一時間安全撤離時，應就近躲避於大型柱體、車廂角落或設施後方進行掩蔽，以降低直接遭受攻擊的機率。此時建議蹲下維持重心平穩，並用雙手或包包護住腹部。若有嬰兒推車，應先抱起寶寶，並利用推車當障礙物，抵擋外來威脅接近自身與孩子。

而萬一當危險逼近，無法躲避或撤離，第三步的「擋」， 張芳維主任呼籲，孕產婦絕對不要直接與暴徒正面對抗，但可利用隨身的包包、外套、雨傘或嬰兒車等物品進行防護，想辦法與危險拉開距離，為自己創造出寶貴的撤離空間。

孕婦搭車避免滑手機分心 受傷或驚嚇後建議就醫

張芳維主任提醒，孕婦平時在搭乘大眾運輸工具時，最好優先選擇靠近車門、緊急對講設備或站務人員的位置；同時在列車行進過程中，避免過度專注滑手機，以利及早察覺環境異常。

在突發危險中，若孕婦不幸出現受傷情況，或受到驚嚇，在確保安全後，應盡量往左側躺，或將子宮推向左側，這有助於緩解下腔靜脈壓力，維持良好的血液循環。事後身體若出現像是子宮收縮、腹痛、陰道出血、頭暈、胎動明顯減少等孕期異常症狀，就算身體沒有明顯外傷，也必須儘速就醫評估，以確保母胎健康。

