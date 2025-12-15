孕媽咪遺傳診斷「羊膜穿刺」 領8500元補助
[NOWnews今日新聞] 依據內政部統計，國內每3位準媽媽就有1位超過34歲。國民健康署呼籲「適齡生育早規劃」，掌握女性25至35歲、男性40歲前的生育黃金期，以降低高齡孕產風險。國民健康署提供最高8500元產前遺傳診斷補助，鼓勵高齡孕媽咪善用政府補助資源，及早掌握胎兒健康。
母親高齡生育風險多 妊娠併發症機率倍增
根據美國國家衛生院（National Institutes of Health，簡稱NIH）和美國婦產科醫學會（American College of Obstetricians and Gynecologists，簡稱ACOG）的資料綜合指出，隨著產婦年齡越高，懷孕的健康挑戰與風險相較於年輕女性顯著增加。ACOG資料尤其明確指出，35歲及以上的孕婦相較於25-29 歲的孕婦，患慢性高血壓的機率是2-4倍，而患2型糖尿病的機率也幾乎是2倍。除了這些慢性病風險外，高齡產婦也更容易面臨妊娠糖尿病、子癇前症等常見孕期併發症，並有更高的流產或子宮外孕機率；在分娩時，亦常因產程延長、遲滯等問題導致接受剖腹產手術的比例顯著增加；同時，胎兒發生染色體異常（如唐氏症）的風險也隨之攀升。
截至114年10月底止，國民健康署統計高危險群孕婦利用政府補助產前遺傳診斷共計2萬1,079案，經產前遺傳診斷發現有異常情形者共712案，而在所有接受補助的高危險群孕婦當中，有1萬9,004案(90.2%)為34歲以上懷孕婦女，其中經產前遺傳診斷發現有異常情形者共554案，異常率約2.9%。國民健康署沈靜芬署長提醒有生育計畫的夫妻需重視「適齡生育」，善用政府補助的產前檢查及產前遺傳診斷檢查，及早掌握胎兒健康。
政府補助產前遺傳診斷 最高可達 8,500 元
國民健康署目前除補助每位孕婦14次產前檢查外，另針對34歲以上、本人或配偶罹患或家族有遺傳性疾病、曾生育過異常兒、孕婦血清篩檢疑似染色體異常之危險機率大於1/270、經超音波篩檢胎兒可能有異常，或胎兒疑似基因疾病等高風險孕婦，提供產前遺傳診斷（羊膜穿刺）費用每案最高5,000元的補助，若為低收入戶或優生保健資源不足地區的民眾，另額外再補助採檢費用3,500元，每案補助最高可達8,500元，鼓勵符合產前遺傳檢查補助條件的民眾多加利用。
