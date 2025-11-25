孕期不只是養胎 也是在幫寶寶「養腦」，DHA又被稱為「大腦黃金」是Omega-3脂肪酸的一種，研究整理指出，孕期補充長鏈Omega-3尤其是DHA，能降低早產與極早產的風險，並有助於提升出生體重與延長孕週數，多國專家共識與指南也一致建議，懷孕期間每日應額外補進DHA讓胎兒發育更穩。 孕期營養 補充DHA這樣吃 FAO專家建議 孕期每日建議攝取量約200mg 以下為每100克食材中的DHA含量： - 鯖魚：4503mg - 秋刀魚：2901mg - 鰻魚：1218mg - 沙丁魚：1100mg - 鮭魚：687mg - 鮪魚：29mg 建議以少油烹調方式料理，才能吃得健康又不怕油膩。 搭配其他營養素 更好發揮作用 想讓DHA發揮更好吸收力 可以搭配卵磷脂食物 像是蛋與豆腐 都能幫助腦神經細胞發育更健全 日常餐桌上可多變化食材 像是鮭魚炒蛋、豆腐魚湯 都是很棒的孕期料理組合 營養師小提醒 挑選魚類時記得避開高汞魚種如旗魚、鯊魚等，若不常吃魚，也可諮詢醫師評估是否補充藻油DHA，持續穩定補充，對寶寶智力與視力發展都有幫助。

