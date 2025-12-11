孕期罹瘤切除乳房重建中榮助她迎子

台中25歲陳姓女子去年初摸到右側乳房有硬塊，以為是生理週期的正常腫脹，未料2週內腫塊快速成長至胸部大了近一個罩杯。

台中榮總乳房外科洪志強主任安排切片檢查確診為乳房葉狀瘤，因腫瘤已約9公分大且考量腫瘤周邊安全距離，右乳房須全切除。陳女說，當下腦筋空白，引以為傲的乳房須切除，切除後又意外發現懷孕，一想到孩子可能問「媽媽你的胸部為什麼跟別人不一樣！」讓她更確定重建決心。

在整形外科呂俊德主任、婦女醫學部林俐伶醫師合作下，於懷孕8週時接受8小時的自體腹部皮瓣重建乳房手術，並順利於去年11月迎接兒子出生，開心投入育兒生活。

陳女說，由於目前健保未給付乳房重建，她很幸運獲外公、媽媽和丈夫支持進行手術，術後家人稱讚她的胸部與之前一樣，若不是有疤痕幾乎看不出來，讓她保有完整的身體意象(Body image)，不留遺憾。她也提醒女性民眾每月自我檢查乳房的重要性，發現異狀即時就醫。

整形外科呂俊德主任指出，由於乳房篩檢及自我乳房檢查觀念普及，近年乳癌發生年齡有年輕化趨勢，加上女性自我意識抬頭，對於因病切除乳房後的重建需求增加。國際文獻研究顯示，重建乳房有助於病人提高自信心、降低焦慮的心理治療效果。臺中榮總整形外科統計，因病切除再重建乳房的病人從未滿24歲到71歲都有，2024年乳房重建手術達90例，比2020年成長近3倍，2025年可望達百例。呂俊德解釋，傳統重建只有植入物義乳，近年來由於醫療技術進步，發展出利用自體組織移植來進行乳房重建，即利用自己的身體組織重建一個觸感較柔軟、外型較自然且可終身使用的乳房，但手術困難度較植入物重建來得複雜。兩者各有優缺點，如原本身材偏瘦者不適用自體脂肪重建；身材豐腴者則不建議以植入物重建義乳。不論採哪一種方式都需要醫師與病人充分溝通，根據個人病況和期望，決定重建的方式。