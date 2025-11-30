孕期調理非女性專利！中醫：男性情緒、作息影響胎兒健康

懷孕不僅是女性的事，男性的情緒與作息同樣會影響胎兒發展。梁世瀅醫師指出，「胎兒由父母精血所生」，準爸爸的情緒、作息與身心狀態，會直接影響孕婦的穩定感與家庭氣場，進而影響胎兒健康。

懷孕不僅是女性的事，男性的情緒與作息同樣會影響胎兒發展。（示意圖／Pixabay）

中醫師梁世瀅表示，從中醫角度來看，父親的身心狀態會影響整個家庭氣場。準爸爸可選擇補腎養精的食材如黑芝麻、枸杞、核桃等，同時保持情緒穩定、作息規律，並按摩太溪穴、關元穴等補腎穴位。更重要的是，在陪伴孕婦時應給予最大的安全感，這也是最重要的胎教方式。

女性孕期調理則可分為三個階段。初期（1至3月）應著重安胎固氣與平和情緒，因為此階段胎元未固，調理原則以安胎、避免刺激為主。飲食可選擇紅棗、黑芝麻、少量枸杞等溫和補血食材，避免在胎動不安或出血時自行進補，也不建議自行飲用四物湯、鹿茸、人參等藥材。梁世瀅強調，此時重點應放在穩定情緒、避免過勞、保持充足睡眠，而非過度進補。

懷孕中期（4至6月）則應健脾養胎、補氣和血，因為此階段胎兒快速成長，孕婦脾胃負擔加重。（示意圖／Pexels）

中期（4至6月）則應健脾養胎、補氣和血，因為此階段胎兒快速成長，孕婦脾胃負擔加重。飲食可選擇山藥、蓮子、紅棗、牛蒡、南瓜等食材，若有貧血或疲倦症狀，可在中醫師評估後調整方劑，如去川芎四物、當歸芍藥散等較溫和的方子。梁世瀅提醒，切勿在網路上自行購入補品後，未經中醫辨證就服用。

後期（7至9月）應著重補氣行水、強化循環，因為此階段孕婦容易出現浮腫、喘促、疲倦等症狀。飲食可選擇冬瓜、黑豆、黃耆，若非宮縮高風險者也可食用薏仁。此外，適度散步、抬腿、熱敷下背都有助於促進身體循環和代謝，但須避免強烈的刺激性按摩、推拿和藥物。

孕吐是胃氣上逆的表現，可飲用生薑紅糖水、蘇葉淡茶，並採少量多餐、避免油膩食品。（示意圖／Pexels）

對於常見的孕期不適，梁世瀅也提供中醫調理建議。孕吐是胃氣上逆的表現，可飲用生薑紅糖水、蘇葉淡茶，並採少量多餐、避免油膩食品。若嘔吐嚴重需就醫，以避免脫水或酮酸中毒。

至於腰痠、疲倦則多為腎虛或氣血不足所致，可熱敷下腰、輕按腰俞穴、腎俞穴（但不可強壓），也可按摩內關穴、神門穴（非針刺）以改善焦慮與睡眠品質，並可泡溫水澡、做伸展運動。梁世瀅強調，針對腰痠，中醫多採食補、作息調理而非針灸，且孕期不建議自行針灸，尤其是腹部、腰薦部。

