一字之差釀烏龍！波蘭正妹誤把板南線當「香蕉線」 網笑翻

波蘭正妹「智雅」時常在社群分享台灣生活，近日她發現，自己3年來都把北捷板南線的英文（Bannan Line）誤讀成英文的「香蕉」（Banana），讓她驚呼原來不是「香蕉線」，引起網友熱議。

北捷板南線英文「Bannan Line」乍看激似「Banana」（香蕉），波蘭正妹來台3年才看出端倪。圖為板南線忠孝復興站。（示意圖／中天新聞）

智雅在Threads發文表示，她來台灣3年了，「我今天才發現原來是『板南線』（Bannan Line），不是『香蕉線』（Banana Line）」！細看兩者差異，Bannan、Banana字母順序非常相似，讀音也很像，剛好也都能縮寫成「BL」。智雅發現後，透露自己也忍不住笑到不行，對這場持續多年的誤會感到既荒謬又逗趣。

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貼文引發網友熱議，紛紛留言「還好妳沒叫它藍蕉線」、「猛一看還真像，台灣人平常搭捷運根本不會看英文翻譯」、「笑死，我朋友之前聽我介紹台灣盛產香蕉，然後來台灣找我玩，他一直跟我說他在搭 banana line我一直聽不懂」、「板南線要不要跟小小兵聯名」、「香蕉線是黃色的那條」。還有網友搞笑指出，「新店線是跟印地安聯名 X Indian」。

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