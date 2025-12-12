字影桃源 文學與影像跨界對話

記者范瑜／專題報導

桃園文學館即日起至明年2月28日，推出首檔主題特展「字影桃源─當在地故事遇上文學改編」，聚焦桃園在地文學與影視的交會，從1960年代的「健康寫實」再到70年代的鄉土文學潮流出發，走進今日桃園的文學「IP」潛力與影像轉譯，引領民眾回顧鍾肇政《魯冰花》、陳銘磻《報告班長》等作品影視化軌跡，展場中並復刻多位作家的創作書桌、手寫閩南語電視劇劇本複印手稿，透過豐富展品與影音，讓觀者沉浸在文學與影像的跨界對話。

復刻書桌 一窺作家心世界

現場展現桃園深厚的文學底蘊，除展出多本閩南語電視劇複印劇本、鍾肇政手寫劇本的複印手稿，以及文學書籍和文學改編為影視作品上映時的報紙廣告等，還特別復刻知名作家的創作書桌，讓觀眾了解當年的作家們是在什麼樣的環境中，創作出一篇篇精采作品，期透過展覽，使桃園在地故事以多元面貌與大眾相遇，讓觀眾看見文學的更多可能與想像。

文學改編 在地文化躍國際

展場中亦介紹文學改編的多元形式，包括鍾肇政《魯冰花》、陳銘磻《報告班長》改編為電影，唐福睿《八尺門的辯護人》、白先勇《一把青》改編為電視劇，鄭清文《清明時節》、王定國《落英》改編為舞臺劇，還有其他作品改編為廣播劇與木偶劇等。「文學與影像的對話」展區則透過石婉舜、鍾延威、謝鴻文等3位人物訪談，展現文字如何在城市中生根，並化為影像的靈感，從桃園文學地景、老照片與創作片段，呈現文學在不同時代的轉化與延續。

此外，近年隨著影視產業與圖文創作蓬勃發展，出現將文化內容透過漫畫改編的新趨勢，如描寫大溪著名傳統文化的《神之鄉》，不僅獲得日本國際漫畫賞，也改編為電視劇，讓在地信仰文化迎向更廣大的世界。展場也打造「桃園潛力文學改編地圖」，標示出自大桃園的潛力文學作品，包含鍾怡雯《中壢之味》、鄭煥生《土牛溝傳奇》等，邀民眾成為「桃園IP祕探」，尋找在地文學改編影視作品的潛力素材。

「字影桃源─當在地故事遇上文學改編」於桃園文學館3樓展廳展出，聚焦桃園在地文學與影視的交會。（記者范瑜攝）

「字影桃源─當在地故事遇上文學改編」展出從「健康寫實」到70年代的鄉土文學潮流，並至今日的文學「IP」潛力與影像轉譯。（記者范瑜攝）

「桃園潛力文學改編地圖」，標示出自大桃園的潛力文學作品。（記者范瑜攝）

展場中復刻多位作家的創作書桌、手寫閩南語電視劇劇本複印手稿。（記者范瑜攝）

展覽透過豐富展品與影音，讓觀者沉浸在文學與影像的跨界對話。（記者范瑜攝）

《神之鄉》將大溪著名傳統文化透過漫畫改編，不僅獲得日本國際漫畫賞，也改編為電視劇。（記者范瑜攝）