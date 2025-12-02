一字排開全帥哥電翻全場！BL劇10演員盛大合體被拱男團出道

《Every Fantasy Possible》大型見面會，洪瑋（左起）、李定、羅章恩、洪言翔、陳峻廷、張哲偉、葛兆恩、紀成澔、Martin王智騫、Kenji范麒智。（三立提供）

三立VBL系列《全面管控》、《對立而已》、《靈魂約定》組成5對CP，10位藝人日前舉辦《Every Fantasy Possible》FANCON大型見面會，打造一場夢幻盛宴，吸引300粉絲為之瘋狂，活動從下午到晚上滿滿8小時的演唱會與福利環節，誠意十足，粉絲更敲碗10人可成男團發片。

拍攝主視覺時是10人首次跨戲合體，一排望過去全都是帥哥，十足吸睛。《全面管控》的四位主演張哲偉、陳峻廷 、洪言翔、羅章恩，特別為了這場活動練習韓團舞蹈，準備一個多月就為了讓大家看到不一樣的面向。《對立而已》葛兆恩和Nelson紀成澔繼上次活動中合體跳舞後，這次特別一起唱跳小賈斯汀的成名曲〈Baby〉展現實力。《靈魂約定》Kenji范麒智、Martin王智騫兩位來自香港的演員除了帶來戲劇主題曲外，同劇的洪暐還特別幫他們挑選台灣歌曲，照顧台灣與香港粉絲。

Nelson紀成澔（左）、葛兆恩獻上唱跳表演。（三立提供）

《對立而已》葛兆恩和Nelson紀成澔台上台下都默契十足，被問到這次會怎麼表現，葛兆恩說：「經過這次默契更好，現在接受訪問已經可以freestyle了，甚至昨天在排練的時候，Nelson還在說跳舞我們也可以freestyle。」葛兆恩笑說：「表演其實都是Nelson拉主key，因為他會嫌我動作太老派，但我就是那個年代出來的嘛！但也是因為他讓我找回青春的感覺」。

《全面管控》四人中雖有陳峻廷男團擔當，但其實張哲偉跟羅章恩承認自己非常不擅長舞蹈，但陳峻廷爆料說：「當初在第一天排練的時候，張哲偉非常有自信地他說他的舞齡有三年，待會我們就在舞臺上看看他舞齡三年的成績是怎麼樣。」張哲偉澄清上次跳舞是很久之前，所以這次練了其實蠻辛苦的，但覺得也很好笑，增加了這個舞蹈的趣味性，但這幾天的訓練下來，超越過去三年的舞感。」

《原子少年》第一季的人氣成員陳峻廷和Nelson，在劇中雖然不是CP，但粉絲不斷敲碗想看到兩人合作，也特別合唱粵語歌，獻給這場的粉絲。來自香港的Kenji范麒智、Martin王智騫在現場為香港大火的逝者表示哀悼，以及為傷者與前線人員送上祝福。Martin：「說對於這次香港大埔的火災，我們感到非常難過，所以想向所有的傷者和他們的家屬，尤其是殉職的傷者和他們的家人，也是最深切的哀悼，希望傷者早日康復，儘快回到正常生活。」Kenji也說：「我們也想由衷感謝每一位在前線奮戰的消防員、救護人員和所有志願者，多謝你們在危難之中展現無比的勇氣具無私的奉獻、為守護生命與家園而不顧安危。你們的專業與付出、我們永誌不忘，謹向你們致以最高的敬意。」

