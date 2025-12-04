字母哥僅打3分鐘傷退！公鹿竟逆轉東區龍頭活塞

（記者許皓庭／綜合報導）密爾瓦基公鹿今（美國時間週三）在主場面對東區龍頭底特律活塞，儘管主力前鋒「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）開賽僅 3 分鐘便因右小腿拉傷提前退場，球隊仍在落後 18 分情況下強勢反撲，最終以 113 比 109 上演逆轉勝。公鹿替補群火力齊發成為贏球關鍵，相關傷勢則將由隊醫後續評估。

圖／「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）開賽僅 3 分鐘便因右小腿拉傷提前退場。（翻攝 SportsCenter X）

字母哥在首節還剩約 9 分鐘時送出傳球助攻後回防，一次非接觸情況下突然倒地。他隨即以手敲地、表情痛苦，並檢查右腿狀況，隨後在隊友攙扶下返回休息室。公鹿隊在首節結束前對外宣布，他因右小腿拉傷無法再回到比賽，僅留下 2 分、1 籃板與 1 助攻的紀錄。

根據比賽轉播畫面，字母哥倒地後一度無法立即站起，坐在地上雙手支撐膝蓋，顯示傷勢帶來不小不適。他上個月曾因左側腹股溝拉傷缺席 4 場比賽，近期才重返陣容，這次再度因傷退場也引起球迷高度關注。

圖／公鹿 Porter Jr. 攻下全隊最高 26 分，最終以 113 比 109 上演逆轉勝。（翻攝 Milwaukee Bucks X）

少了主將坐鎮，公鹿在第二節一度被拉開到雙位數差距，但仍靠著 Kevin Porter Jr. 持續得分、維持比賽競爭力。Porter Jr. 在上半場就攻下 16 分，讓公鹿以 49 比 52 緊咬比分。活塞方面則呈現較平均的火力分布，上半場沒有球員得分突破兩位數，主控 Cade Cunningham 也僅攻下 7 分。

易籃後，兩隊攻勢仍呈現拉鋸，活塞始終保持微幅領先，但公鹿多點開花一路緊追。比賽讀秒階段，Jericho Sims 在剩下 1 分 34 秒時於籃下搶下進攻籃板並完成 3 分打，讓公鹿以 109 比 108 超前。之後雙方接連投籃未果，公鹿依靠關鍵罰球 4 罰全中，確定收下勝利。

全場數據顯示，Porter Jr. 攻下全隊最高 26 分，Rollins 則貢獻 22 分與 8 次助攻。活塞方面，老將 Tobias Harris 拿下 20 分，Cunningham 15 投 5 中，共得到 17 分。

儘管贏得比賽，公鹿整體焦點仍落在字母哥的傷勢上。球團尚未公布更進一步的診斷結果，後續將依照醫療評估決定是否需要休養與缺賽天數。

