字母哥離隊倒數 多家積極爭取

美媒報導，公鹿球星「字母哥」安特托昆博（持球者）正準備告別密爾瓦基。圖為日前對戰金塊畫面。 （路透檔案照）

本報綜合外電報導

運動頻道ESPN昨天報導，隨著2月5日交易截止日臨近，NBA公鹿球星「字母哥」安特托昆博正準備告別密爾瓦基。據傳熱火、灰狼、尼克與勇士均積極評估，爭取網羅安特托昆博。

據報導，多支球隊已向這位兩屆最有價值球員（MVP）提出「積極報價」，而密爾瓦基公鹿也開始考慮這些提案。不過，公鹿方面並不急於在截止日前完成交易，若未能獲得符合期待的年輕核心球員或大量選秀權回報，球團願意將決策延至休賽季。

聯盟消息人士向ESPN確認，31歲的字母哥過去幾個月一直告訴球隊，效力12個賽季之後，他認為雙方分道揚鑣的時刻已經到來。公鹿目前戰績18勝27負，位居東區第12，正走向2015-16賽季以來首次無緣季後賽的局面。

字母哥23日右小腿拉傷，預計將缺陣4到6週，本賽季他30場先發平均每場貢獻28分、10籃板和5.6助攻。

這位9次入選明星賽的球員2021年帶領公鹿贏得50年來隊史首座NBA冠軍，目前也是隊史多項紀錄保持人，包括出場次數（889）、得分（2萬1377分）、籃板（8831）、助攻（4456）和阻攻（1086）。