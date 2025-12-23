字節跳動傳2026資本支出 衝1600億人民幣

▲TikTok母公司字節跳動明年資本支出，傳出上看人民幣1600億元。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 英國《金融時報》引述知情人士報導，TikTok母公司字節跳動正加碼AI軍備競賽，初步規劃2026年資本支出上看人民幣1600億元，較今年AI基礎建設投資約人民幣1500億元再提高一個檔次，其中約一半將用於採購先進半導體，支撐自家AI模型與應用布局。

報導指出，字節跳動已為明年的AI處理器先行編列預算，規模約人民幣850億元；不過知情人士也坦言，中國企業能否取得輝達高階晶片仍有不確定性。

市場同時關注輝達H200對中供應的政策變化。《金融時報》提到，美國總統川普12月宣布解除H200銷往中國的禁令，但部分議員與中國主管機關的立場，仍可能影響後續出貨節奏。

知情人士透露，若H200最終獲准銷售，字節跳動等中資科技業者有意下達大單；以單價約2萬美元估算，字節跳動擬先採購約2萬顆作為測試訂單，若供應限制進一步放寬，明年資本支出不排除還有上修空間。

除直接買晶片外，字節跳動也被指持續以數十億美元規模租用海外資料中心算力，藉此在合規架構下使用最先進的輝達硬體。

在應用端方面，字節跳動主打的AI模型「豆包」在跑分表現上雖落後阿里巴巴「通義千問」與DeepSeek，但《金融時報》引述QuestMobile數據指出，以月活躍用戶與下載量衡量，豆包仍是中國目前最受歡迎的AI產品之一。

