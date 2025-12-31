字節跳動採購輝達AI晶片 明年擬投入近5千億元

香港南華早報報導，大陸字節跳動公司，計畫在2026年，投入台幣近5千億的金額，採購輝達的AI晶片。

南華早報引述消息人士的話報導，大陸「字節跳動」公司，計劃在2026年，投入人民幣1000億元，合台幣約4480億元，採購輝達的AI晶片，前提是輝達獲准在中國大陸銷售H200繪圖處理器。

報導說，這筆預算高於字節跳動今年為AI編列的相關費用850億元人民幣，不過仍然可能調整。同時，據報導，字節跳動已經成立一個編制1000人的晶片設計部門。

報導還透露，字節跳動晶片部門設計的處理器，己經進入試產階段，這種處理器的性能，和輝達專為中國量身打造的H20晶片相當，但成本更低。