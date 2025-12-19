字節跳動簽協議出售TikTok 逾8成在美資產給甲骨文等企業

彭博資訊與路透等外媒19日報導，TikTok執行長周受資，18日週四在給員工的備忘錄中證實，母公司字節跳動已與美國及全球投資者簽署約束性協議，將出售TikTok美國業務略高於80%的資產，以符合美國法律要求，避免在明年1月面臨禁令。

根據協議，新的實體將命名為「TikTok USDS有限責任合資公司」，美國科技巨擘甲骨文、私募股權公司銀湖，以及阿布達比主權財富基金MGX，將各持有15%股份，讓這家美國合資企業持有達到50％股份；字節跳動的現有投資者附屬機構將持有30.1%；字節跳動本身仍將保留19.9%的股權。

回顧這場風波，始於2020年川普擔任總統時期，他曾以國家安全為由試圖封殺TikTok。不過川普在去（2024）年競選期間態度轉變，甚至親自使用TikTok來吸引年輕選民，更在3月受訪時，表達對這項交易的濃厚興趣。

美國總統川普說道，「我們對TikTok很感興趣，中國將扮演某種角色，所以希望中國批准這項交易，他們肯定會參與其中，但我們對TikTok非常感興趣。」

這項交易預計將在明年1月22日完成，這也代表困擾TikTok多年的美國國安疑慮與禁令威脅，有望隨著新合資公司的成立而暫告一段落，讓1.7億美國用戶能繼續使用此平台。